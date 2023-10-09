تسرب سائل من الجزء الروسي من محطة الفضاء الدولية، آمن للطاقم

تسرب سائل التبريد من الجزء الروسي من محطة الفضاء الدولية (ISS)، لكن أفراد الطاقم ليسوا في خطر، وفقا لوكالة الفضاء الروسية روسكوزموس. حدث التسرب في دائرة المبرد الخارجية لوحدة ناوكا، والتي تم تسليمها إلى المحطة في عام 2012. وطمأنت وكالة روسكوزموس الجمهور بأنه لا يوجد تهديد فوري للمختبر المداري.

وفي الشهر الماضي، عاد رائدا فضاء روسيان ورائد فضاء أمريكي إلى الأرض بعد قضاء عام في محطة الفضاء الدولية. وكان من المقرر في الأصل أن تستمر المهمة ستة أشهر فقط. ومع ذلك، حدث تسرب في مركبة الفضاء سويوز، ربما بسبب اصطدام نيزك صغير. ونتيجة لذلك، تم إرسال صاروخ جديد بدون طاقم ليحل محل سويوز وينفذ ما تبقى من المهمة.

خلال إقامتهم التي استمرت لمدة عام، عمل أفراد الطاقم الروسي والأمريكي معًا وسط التوترات المتزايدة بين بلديهما. أدى الصراع في أوكرانيا إلى توتر العلاقات بين واشنطن وموسكو، مما جعل التعاون في محطة الفضاء الدولية مثالاً بارزًا للتعاون.

يعد تسرب سائل التبريد حدثًا غير متوقع، لكن روسكوزموس أكدت للجمهور أن سلامة الطاقم ليست في خطر. وسيتم إجراء التحقيقات لتحديد سبب التسرب ومنع وقوع حوادث مماثلة في المستقبل.

مصادر:

- Phys.org