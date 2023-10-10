الجزء الروسي من محطة الفضاء الدولية يتعرض لتسرب ثالث لسائل التبريد خلال عام واحد

واجه الجزء الروسي من محطة الفضاء الدولية (ISS) تسربًا ثالثًا لسائل التبريد في أقل من عام، مما يلقي بظلال من الشك على موثوقية برنامج الفضاء الروسي. وقع الحادث عندما شوهدت رقائق من سائل التبريد المتجمد في البث المباشر للمختبر المداري الذي قدمته وكالة ناسا، إلى جانب الاتصال اللاسلكي بين مركز التحكم في المهمة الأمريكية ورواد الفضاء. وأكدت وكالة الفضاء الروسية روسكوزموس التسريب في بيان، وطمأنت إلى أن الطاقم والمحطة ليسا في خطر مباشر.

نشأ تسرب المبرد من دائرة المبرد الخارجية لوحدة Nauka، والمعروفة أيضًا باسم ترقية وحدة المختبر متعددة الأغراض (MLM)، والتي تم تسليمها إلى محطة الفضاء الدولية في عام 2012. طلبت ناسا من الطاقم التحقيق في الوضع، ورائدة الفضاء ناسا ياسمين مقبلي. ذكرت لاحقًا أن التسرب كان قادمًا من المبرد الاحتياطي لـ Nauka.

وأكدت ناسا أن الطاقم لم يكن في خطر على الإطلاق وأن المبرد الرئيسي في ناوكا كان يعمل بشكل طبيعي. كإجراء احترازي، صدرت تعليمات للطاقم بإغلاق مصاريع نوافذ الجزء الأمريكي لمنع التلوث المحتمل. ويمثل هذا ثالث تسرب لسائل التبريد على الجانب الروسي من محطة الفضاء الدولية في أقل من عام.

ووقعت حوادث سابقة لتسرب سائل التبريد في ديسمبر/كانون الأول 2022 ومنتصف فبراير/شباط، شملت مركبة الفضاء سويوز وسفينة الشحن الروسية "بروغريس إم إس-21"، على التوالي. وأثارت التسريبات المتكررة تساؤلات حول سببها، إذ من غير المرجح أن تكون التسريبات المتعددة ناجمة عن النيازك. اقترح محلل الفضاء جوناثان ماكدويل أن هناك مشكلة منهجية قد تكون السبب، ومن المحتمل أن يتعلق الأمر بمقاول من الباطن.

لقد أصبحت موثوقية أنظمة الفضاء الروسية موضع شك، وتفاقمت هذه الشكوك بسبب فشل مسبار القمر في أغسطس. ويعاني قطاع الفضاء الروسي من نقص التمويل والإخفاقات وفضائح الفساد في السنوات الأخيرة. وعلى الرغم من هذه التحديات، تظل محطة الفضاء الدولية رمزًا للتعاون المستمر بين روسيا والولايات المتحدة وسط التوترات والعقوبات.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية