حياة المدينة

الكشف عن التقنيات الجديدة وقوة الذكاء الاصطناعي

علوم

تم اكتشاف تسرب لسائل التبريد في وحدة Nauka في محطة الفضاء الدولية

Byغابرييل بوتا

أكتوبر 9، 2023
تم اكتشاف تسرب لسائل التبريد في وحدة Nauka في محطة الفضاء الدولية

تمت ملاحظة تسرب سائل التبريد في وحدة Nauka العلمية، وهي جزء من محطة الفضاء الدولية (ISS). أبلغت إدارة مهمة ناسا في هيوستن طاقم محطة الفضاء الدولية بالموقف، وطلبت تأكيدًا بصريًا ومعلومات عن مصدر التسرب. التقطت الكاميرات الخارجية صورًا لرقائق قادمة من المنطقة المجاورة لوحدة Nauka، ولكن كان من الصعب تحديد الموقع الدقيق للتسرب. التقط قائد المحطة أندرياس موجينسن الصور وأرسلها إلى الأرض لتحليلها.

وأكدت وكالة الفضاء الروسية روسكوزموس عبر وسائل التواصل الاجتماعي أن التسرب نشأ من المبرد الاحتياطي الخارجي الموجود على الوحدة. تم تسليم هذا الرادياتير منذ أكثر من عشر سنوات وتم تركيبه على وحدة Nauka في وقت سابق من هذا العام. وأثناء تحليل الوضع، أكدت روسكوزموس أنه لا يوجد أي خطر على الطاقم أو المحطة. ولا يزال سبب التسرب مجهولا.

تم إطلاق وحدة Nauka في يوليو 2021، أي بعد عدة سنوات مما كان مخططًا له في البداية. لقد واجهت مشكلات في الدفع بعد وقت قصير من الإطلاق وتسبب خطأ في البرمجة لاحقًا في دورانها بشكل لا يمكن السيطرة عليه قبل إعادتها إلى المسار الصحيح. ويعد هذا الحادث أيضًا هو التسرب الثالث لسائل التبريد في أجهزة الفضاء الروسية في محطة الفضاء الدولية خلال عام واحد. في السابق، تعرضت مشعات Soyuz MS-22 وProgress MS-21 للتلف بسبب حطام النيازك الدقيقة، مما أدى إلى فقدان سائل التبريد.

سيتم توفير تحديثات حول الوضع مع توفر المزيد من المعلومات. ولم تصدر وكالة ناسا حتى الآن بيانًا رسميًا بشأن الحادث.

مصادر:
- السرعة المدارية - ديريك ريتشاردسون

By غابرييل بوتا

منشور له صلة

علوم

رؤى جديدة حول قوة القشرة الأرضية من الأنماط الصوتية في الصخور

أكتوبر 9، 2023 غابرييل بوتا
علوم

محطة الفضاء الدولية تواجه تسربًا في سائل التبريد، ولا يوجد خطر على الطاقم

أكتوبر 9، 2023 مامفو بريشيا
علوم

تكشف صور تلسكوب هابل الفضائي الجديد عن مجرات مذهلة

أكتوبر 9، 2023 غابرييل بوتا

فاتك

علوم

رؤى جديدة حول قوة القشرة الأرضية من الأنماط الصوتية في الصخور

أكتوبر 9، 2023 غابرييل بوتا 0 تعليقات
علوم

محطة الفضاء الدولية تواجه تسربًا في سائل التبريد، ولا يوجد خطر على الطاقم

أكتوبر 9، 2023 مامفو بريشيا 0 تعليقات
علوم

تكشف صور تلسكوب هابل الفضائي الجديد عن مجرات مذهلة

أكتوبر 9، 2023 غابرييل بوتا 0 تعليقات
علوم

الأرض والقمر في صورة مذهلة التقطها رائد فضاء على متن محطة الفضاء الدولية

أكتوبر 9، 2023 غابرييل بوتا 0 تعليقات