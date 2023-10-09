تم اكتشاف تسرب لسائل التبريد في وحدة Nauka في محطة الفضاء الدولية

تمت ملاحظة تسرب سائل التبريد في وحدة Nauka العلمية، وهي جزء من محطة الفضاء الدولية (ISS). أبلغت إدارة مهمة ناسا في هيوستن طاقم محطة الفضاء الدولية بالموقف، وطلبت تأكيدًا بصريًا ومعلومات عن مصدر التسرب. التقطت الكاميرات الخارجية صورًا لرقائق قادمة من المنطقة المجاورة لوحدة Nauka، ولكن كان من الصعب تحديد الموقع الدقيق للتسرب. التقط قائد المحطة أندرياس موجينسن الصور وأرسلها إلى الأرض لتحليلها.

وأكدت وكالة الفضاء الروسية روسكوزموس عبر وسائل التواصل الاجتماعي أن التسرب نشأ من المبرد الاحتياطي الخارجي الموجود على الوحدة. تم تسليم هذا الرادياتير منذ أكثر من عشر سنوات وتم تركيبه على وحدة Nauka في وقت سابق من هذا العام. وأثناء تحليل الوضع، أكدت روسكوزموس أنه لا يوجد أي خطر على الطاقم أو المحطة. ولا يزال سبب التسرب مجهولا.

تم إطلاق وحدة Nauka في يوليو 2021، أي بعد عدة سنوات مما كان مخططًا له في البداية. لقد واجهت مشكلات في الدفع بعد وقت قصير من الإطلاق وتسبب خطأ في البرمجة لاحقًا في دورانها بشكل لا يمكن السيطرة عليه قبل إعادتها إلى المسار الصحيح. ويعد هذا الحادث أيضًا هو التسرب الثالث لسائل التبريد في أجهزة الفضاء الروسية في محطة الفضاء الدولية خلال عام واحد. في السابق، تعرضت مشعات Soyuz MS-22 وProgress MS-21 للتلف بسبب حطام النيازك الدقيقة، مما أدى إلى فقدان سائل التبريد.

سيتم توفير تحديثات حول الوضع مع توفر المزيد من المعلومات. ولم تصدر وكالة ناسا حتى الآن بيانًا رسميًا بشأن الحادث.

مصادر:

- السرعة المدارية - ديريك ريتشاردسون