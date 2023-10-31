الخلافات المحيطة بأبحاث ديدييه راولت: نظرة فاحصة

واجه عالم الأمراض المعدية الفرنسي البارز، ديدييه راولت، المعروف بدفاعه عن هيدروكسي كلوروكين كعلاج محتمل لـCOVID-19، انتكاسة مؤخرًا حيث تم سحب اثنتين من أوراقه البحثية بسبب مخاوف بشأن الأخلاقيات. حدثت عمليات التراجع بعد أن أثار علماء آخرون إشارات حمراء فيما يتعلق بمئات المنشورات الصادرة عن معهد الأبحاث الذي كان راؤول يرأسه سابقًا.

تم نشر الورقتين المسحوبتين، بعنوان "زيادة الأكسدة في الأمعاء واستنفاد بدائيات النوى اللاهوائية والميثانوجينية في سوء التغذية الحاد الوخيم" و"تغيير الكائنات الحية الدقيقة في الأمعاء يتميز بازدهار البكتيريا البروتينية والبكتيريا المغزلية في كواشيوركور وندرة العصوانيات في الماراسموس"، في التقارير العلمية. في عامي 2016 و2019 على التوالي. حصلت هذه الأوراق على ما يقرب من 160 استشهادًا، مما يشير إلى تأثيرها داخل المجتمع العلمي.

وسلطت إشعارات التراجع، التي نُشرت يوم الاثنين، الضوء على عدم وجود موافقة أخلاقية مناسبة من لجنة الأخلاقيات في النيجر أو السنغال، حيث يقيم المشاركون في الدراسات. وبينما ذكرت الإشعارات أن المؤلفين لم يتمكنوا من تقديم الوثائق ذات الصلة، فإن راؤول، الذي اختلف مع التراجعات، ظل صامتًا ردًا على طلبات التعليق.

تم لفت انتباه الجمهور إلى المخاوف الأخلاقية المحيطة بعمل راؤول لأول مرة من قبل مستخدمي PubPeer اليقظين، بما في ذلك المحققة إليزابيث بيك. واجهت بيك، التي سبق لها أن حددت مخاوف مماثلة في العديد من الأوراق التي كتبها راؤول، المضايقات والتهديدات القانونية نتيجة لجهودها لتسليط الضوء على الانتهاكات الأخلاقية المحتملة.

والجدير بالذكر أن الورقتين المسحوبتين كانتا جزءًا من مجموعة أكبر من الأبحاث التي أجراها المعهد الطبي الجامعي للعدوى في البحر الأبيض المتوسط ​​(IHU-MI) في مرسيليا بفرنسا، مما أثار الشكوك بسبب استخدام نفس رقم الموافقة الأخلاقية على الرغم من التحقيق في موضوعات مختلفة. العينات والبلدان. نبه النقاد مجلة Scientific Reports والمجلات الأخرى إلى مخاوفهم في صيف عام 2022 لكنهم لم يتلقوا أي رد.

وبالنظر إلى خطورة الادعاءات، قام الناشر PLOS بوضع علامة على ما يقرب من 50 ورقة بحثية كتبها راولت مع التعبير عن القلق وبدأ تحقيقًا مكثفًا في معلومات الموافقة الأخلاقية. ومع ذلك، من غير المتوقع التوصل إلى استنتاجات نهائية بشأن هذه التحقيقات قبل عام آخر على الأقل.

في عام 2021، تقاعد راوول من منصب مدير IHU-MI بعد تفتيش أجرته الوكالة الوطنية الفرنسية لسلامة الأدوية والمنتجات الصحية. وكشف التفتيش عن أوجه قصور كبيرة وعدم الامتثال للوائح التي تحكم البحوث التي تشمل البشر.

وفي حين أن الخلافات والتراجعات يمكن أن تلقي بظلال من الشك على مصداقية البحث العلمي، فإنها تسلط الضوء أيضا على أهمية الرقابة الأخلاقية القوية والالتزام بالمعايير المعمول بها. إن الوعي بمثل هذه الحالات يشجع على اليقظة داخل المجتمع العلمي ويؤكد على ضرورة التدقيق المستمر لضمان أعلى المعايير الأخلاقية في البحث.

الأسئلة الأكثر شيوعًا (FAQ)

س: ما هي المخاوف الرئيسية المتعلقة بأوراق ديدييه راولت؟

ج: كان القلق الرئيسي هو عدم وجود موافقة أخلاقية مناسبة للدراسات التي أجريت في النيجر أو السنغال، حيث كان يتمركز المشاركون.

س: من الذي أثار المخاوف بشأن أوراق راؤول؟

ج: تم لفت انتباه الجمهور إلى المخاوف المتعلقة بأوراق راؤول من قبل مستخدمي PubPeer اليقظين، وخاصة المحققة إليزابيث بيك.

س: ما هو الإجراء الذي اتخذه الناشر PLOS فيما يتعلق بأوراق راؤول؟

ج: قامت PLOS بوضع علامة على ما يقرب من 50 من أوراق راؤول مع التعبير عن القلق وبدأت تحقيقًا في معلومات الموافقة الأخلاقية. ومن المتوقع أن يستغرق التحقيق سنة أخرى على الأقل حتى يكتمل.

س: لماذا تقاعد ديدييه راولت من منصب مدير IHU-MI؟

ج: تقاعد راوول من منصب مدير IHU-MI بعد التفتيش الذي أجرته الوكالة الوطنية الفرنسية لسلامة الأدوية والمنتجات الصحية، والذي حدد أوجه القصور الخطيرة وعدم الامتثال للوائح التي تحكم البحوث التي تشمل البشر.