بحث جديد يلقي الضوء على تكوين جبال الهيمالايا وهضبة التبت

كشفت الدراسات الحديثة النقاب عن أدلة رائدة تتحدى فهمنا لكيفية تشكل جبال الهيمالايا وهضبة التبت. وتشير هذه النتائج إلى أنه قبل اصطدامها بآسيا، كانت الهند الكبرى عبارة عن صفيحة تكتونية ضخمة تمتد إلى ما يصل إلى 3,000 كيلومتر. وهذا الفهم الجديد له آثار مهمة على معرفتنا بالتقارب الجيولوجي وتاريخ هذه المناطق.

في الماضي، كانت هناك قارتان فقط على الأرض: لوراسيا وغوندوانالاند. كانت شبه القارة الهندية ذات يوم جزءًا من غوندوانالاند، التي انقسمت في نهاية المطاف قبل حوالي 150 مليون سنة. انفصل جزء من هذه الصفيحة الهندية عن غوندوانالاند وانغرس لاحقًا تحت جبال الهيمالايا وهضبة التبت. لفهم مساحة اليابسة القديمة المعروفة باسم الهند الكبرى، والتي فقدت خلال هذه العملية، بشكل أفضل، من الضروري تحديد حجمها وخصائصها الأصلية.

قبل هذا البحث، تباينت تقديرات مدى الهند الكبرى بشكل كبير، حيث تراوحت من بضع مئات من الكيلومترات إلى أكثر من 2,000 كيلومتر. ومع ذلك، فإن دراسة حديثة أجراها باحثون من جامعة الصين لعلوم الأرض (بكين)، جنبا إلى جنب مع زملاء من مؤسسات أخرى، بما في ذلك جامعة لودفيغ ماكسيميليانز والأكاديمية الصينية للعلوم، قدمت أدلة دامغة تدعم الهند الكبرى الكبيرة. ومن خلال تحليل شامل للبيانات الجيولوجية والحفريات والمغناطيسية القديمة من قسم سانجدانلين في جنوب التبت، تمكن الباحثون من تحديد الحد الأدنى لحجم الهند الكبرى.

وتشير نتائج الدراسة إلى أن الهند الكبرى كانت عبارة عن صفيحة تكتونية واحدة تمتد ما بين 2,000 إلى 3,000 كيلومتر قبل أن تغوص تحت آسيا. يتحدى هذا الاكتشاف النماذج السابقة التي تشير إلى أن الهند تتكون من صفائح أصغر أو أن هناك مراحل متعددة من الاصطدام. بالإضافة إلى ذلك، يسلط البحث الضوء على أن الغلاف الصخري الذي استهلكته عملية الاندساس منذ الاصطدام بين الهند وآسيا قبل 55 مليون سنة، كان أكبر من شبه القارة الهندية الحالية، ويمتد حوالي 2,000 إلى 3,000 كيلومتر إلى الشمال. من المحتمل أن يكون هذا الاندساس لما يقرب من 5 ملايين كيلومتر مربع من الغلاف الصخري قد لعب دورًا مهمًا في إنشاء هضبة التبت.

الأسئلة المتكررة

1. ما هي الهند الكبرى؟

تشير الهند الكبرى إلى مساحة اليابسة القديمة التي كانت موجودة قبل اصطدام الصفيحة الهندية بآسيا. لقد كانت عبارة عن صفيحة تكتونية ضخمة امتدت إلى 3,000 كيلومتر.

2. ما هو تأثير حجم الهند الكبرى على فهمنا لجبال الهيمالايا وهضبة التبت؟

ومن خلال تحديد حجم الهند الكبرى، يمكن للعلماء الحصول على نظرة ثاقبة للعمليات التي أدت إلى تشكيل جبال الهيمالايا وهضبة التبت. ساهم انغماس مثل هذا الغلاف الصخري الكبير بشكل كبير في صعود هضبة التبت.

3. كيف تم تحديد حجم الهند الكبرى؟

استخدم الباحثون مجموعة من البيانات الجيولوجية والحفرية والمغناطيسية القديمة لتقدير الحد الأدنى لحجم الهند الكبرى. قدم هذا التحليل الشامل أدلة دامغة على وجود الهند الكبرى الكبرى.

4. ما هي الآثار المترتبة على هذا البحث؟

يتحدى هذا البحث النماذج السابقة للتصادم بين الهند وآسيا ويقدم منظورًا جديدًا حول تكوين الحافة الجنوبية لآسيا. إنه يساهم في فهمنا للتاريخ التكتوني للهند والهياكل الجيولوجية في المنطقة.

المصدر: وقائع الأكاديمية الوطنية للعلوم (PNAS)