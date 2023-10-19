تم تثبيت جميع محركات RS-25 الأربعة على المرحلة الأساسية Artemis 2 التابعة لناسا

وصل برنامج Artemis التابع لوكالة ناسا، والذي يهدف إلى إرسال رواد فضاء إلى القمر، إلى مرحلة هامة مع تركيب جميع محركات RS-25 الأربعة على Core Stage-2 لاستخدامها في مهمة Artemis 2. تم تثبيت المحركات بنجاح على نظام الدفع وإلكترونيات الطيران، مما يمثل خطوة كبيرة إلى الأمام في البرنامج. تتميز المرحلة الأساسية، التي يبلغ ارتفاعها 212 قدمًا، بوجود خزانين كبيرين للوقود السائل وأربعة محركات RS-25.

بدأت عملية التثبيت في أوائل سبتمبر، مع تركيب المحرك النهائي في 20 سبتمبر. وذكرت وكالة ناسا أن تأمين وتجهيز جميع المحركات الأربعة إلى المسرح هي عملية تستغرق وقتًا طويلاً وتتضمن تثبيت المكونات المختلفة وإجراء الاختبارات والفحوصات لضمان سلامة المحركات الأربعة. أداء.

على الرغم من إحراز تقدم في المرحلة الأساسية 2، إلا أن مشكلة اللحام في منشأة ميشود للتجميع أدت إلى إبطاء العمل مؤقتًا في المرحلة الأساسية 3، وهو أمر بالغ الأهمية لمهمة أرتميس 3. ومع ذلك، ناسا متفائلة بأنه سيتم التوصل إلى حل. ومن المتوقع الانتهاء من المرحلة الأساسية الثانية في وقت لاحق من هذا العام، في حين من المقرر الانتهاء من المرحلة الأساسية الثالثة في أواخر عام 2 أو أوائل عام 3.

بالإضافة إلى تركيبات المحرك، خضعت محركات RS-25 المجددة لاختبار الاعتماد الافتتاحي. وتم اختبار المحركات لمدة 550 ثانية، متجاوزة المدة المطلوبة بـ 50 ثانية. وهذا الاختبار هو الأول من بين 12 اختبارًا مخططًا لها حتى عام 2024، ويهدف إلى تقييم فعالية مكونات المحرك الجديدة.

على الرغم من التقدم، واجه برنامج أرتميس التابع لناسا انتقادات بسبب استدامته وتكاليفه المرتفعة. اعتبر المفتش العام أن صاروخ SLS Moon القابل للاستهلاك بالكامل، والمستخدم في البرنامج، لا يمكن تحمله. ومع ذلك، تظل ناسا ملتزمة بالبرنامج وتعمل على مواجهة التحديات المالية.

مصادر:

- المصدر 1: ناسا

– المصدر 2: ناسا سبيس فلايت