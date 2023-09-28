يقترب تلسكوب ماجلان العملاق (GMT) من الانتهاء، مع تصنيع وتلميع مرآته الأساسية السابعة والأخيرة. ستتألف عدسة GMT من سبع مرايا يبلغ طول كل منها 8.4 مترًا، وتشكل مجتمعة سطحًا لتجميع الضوء مساحته 368 مترًا مربعًا، مما يجعلها أكبر البصريات التي تم إنتاجها وأكثرها تحديًا على الإطلاق. بفضل قوة تحليلية أكبر بعشر مرات من تلسكوب هابل الفضائي، يهدف GMT إلى إحداث ثورة في رؤيتنا وفهمنا للكون.

تتضمن عملية تصنيع المرايا تقنية فريدة لصهر الزجاج. قام مختبر ريتشارد إف كاريس للمرايا بجامعة أريزونا بإغلاق الغطاء على ما يقرب من 20 طنًا من الزجاج البصري النقي داخل فرن مصمم خصيصًا. يتم تسخين الزجاج إلى أكثر من 2,000 درجة فهرنهايت ويتم دفعه إلى الخارج ليشكل سطح المرآة المنحني. بعد التبريد لمدة ثلاثة أشهر، تنتقل المرآة إلى مرحلة التلميع.

سيتم بعد ذلك دمج واختبار المرايا المكتملة، حيث يتم تجميع جميع المرايا السبع في نموذج أولي لنظام الدعم لاختبار الأداء البصري. بمجرد تجميعها، ستعمل المرايا كمرآة واحدة متجانسة، مما يؤدي إلى حساسية تصل إلى 200 مرة وأربعة أضعاف دقة الصورة للتلسكوبات الفضائية الحالية.

يعد توقيت جرينتش بتقديم رؤى فلكية لا مثيل لها. ستسمح حساسيته ودقته المذهلة بإجراء تحليل تفصيلي للأجرام السماوية وأصولها، مما يوفر بيانات كيميائية قيمة. وسيكون لديه أيضًا القدرة على دراسة الكواكب بدقة مكانية والطيفية عالية، مما قد يكشف النقاب عن أسرار ما إذا كانت هناك حياة خارج الأرض.

ومن المتوقع أن يرى التلسكوب الضوء الأول بحلول نهاية العقد. بفضل قدراتها القوية، تهدف GMT إلى الإجابة على بعض الأسئلة الأكثر عمقًا للإنسانية حول الكون ومكاننا فيه. من اين اتينا؟ هل نحن وحيدون؟ تستعد GMT لكشف أسرار الكون وتزويدنا بفهم أفضل لوجودنا.

مصادر:

– تلسكوب ماجلان العملاق (GMT)

- ناسا

– جامعة أريزونا