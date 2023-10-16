بناء إطار عالمي لمحاكاة الاقتران الفيزيائي الكيميائي المتغير الدقة في الغلاف الجوي

قام فريق بحث من جامعة العلوم والتكنولوجيا الصينية (USTC) بتطوير إطار نمذجة عالمي متغير الدقة لدراسة الرمال والغبار في الغلاف الجوي. استخدم الفريق، بقيادة البروفيسور تشاو تشون، دراسة حالة عن هباء الغبار ونشر النتائج التي توصلوا إليها في مجلة التقدم في نمذجة أنظمة الأرض.

تلعب هباءات الغبار الجوي دورًا حاسمًا في النظام المناخي للأرض، لكن تصميمها بدقة كان أمرًا صعبًا بسبب القيود في الدقة الأفقية. استخدمت الدراسات السابقة أساليب تقليص الحجم لعمليات المحاكاة الإقليمية عالية الدقة، والتي يمكن أن تؤدي إلى مشكلات حدودية وتقييد التفاعلات بين الغبار الجوي الإقليمي والتداول واسع النطاق. وللتغلب على هذه القيود، استخدم فريق البحث نموذجًا جويًا عالميًا متغير الدقة مع إمكانيات التحسين الإقليمية.

قام الفريق ببناء إطار عمل لنمذجة الهباء الجوي المكرر المجزأ وتأثيراته المرتدة استنادًا إلى نواة الطاقة لنموذج الغلاف الجوي العالمي المتغير الشبكة MPAS. يوفر النموذج توزيعًا مكانيًا أكثر دقة للغبار والرمال مقارنةً بالملاحظات والدراسات السابقة. وفي الواقع، حقق هذا البحث أول محاكاة للغبار على نطاق حل الحمل الحراري (4 كم) ضمن إطار عالمي.

أظهرت نتائج المحاكاة أن عمليات المحاكاة ذات الحجم الذي تم حله بالحمل الحراري تعزز كفاءة الكسح الرطب للغبار وتقلل من تركيز كتلة الغبار عن طريق حل عملية الترسيب بالحمل الحراري. يتيح هذا الاختراق للعلماء الكشف عن الآليات الكامنة وراء تأثيرات الهباء الجوي على أنظمة الطقس والمناخ الإقليمية والعالمية.

وسيركز العمل المستقبلي على تطوير المعايير الفيزيائية والكيميائية، وتحسين أداء النموذج القائم على الذكاء الاصطناعي، والتعمق في آليات تأثيرات الهباء الجوي. ويفتح هذا البحث إمكانيات جديدة لفهم والتنبؤ بسلوك الغبار الجوي وتأثيراته على مناخ الأرض.

المصدر: مجلة التقدم في نمذجة أنظمة الأرض (2023). دوى: 10.1029/2023MS003636

المصدر: جامعة الصين للعلوم والتكنولوجيا