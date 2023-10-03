يواصل بركان سانتياجويتو إطلاق الغاز والرماد

أبلغ المعهد الوطني لعلم الزلازل والبراكين والأرصاد الجوية والهيدرولوجيا (INSIVUMEH) عن حدوث انفجارات مستمرة ومعتدلة في بركان سانتياجويتو. وقد أدت هذه الأنشطة البركانية إلى تكوين عمود غازي يصل ارتفاعه إلى 500 متر فوق قبة البركان. بالإضافة إلى ذلك، هناك انفجارات دورية تولد انهيارات ثلجية وعمودًا من الغاز والرماد يمتد حتى ارتفاع 3,300 متر فوق مستوى سطح البحر، وينتشر باتجاه الغرب.

وقد أدى النشاط البركاني إلى وجود جزيئات الرماد الدقيقة وبيئة ضبابية في محيط بركان سانتياجويتو. يمكن أن تؤثر هذه الظروف على صحة وسلامة المجتمعات المجاورة.

علاوة على ذلك، هناك احتمال لحدوث تدفقات الحمم البركانية طويلة المدى في اتجاهات مختلفة. استجابة لهذا الخطر المحتمل، توصي الأمانة التنفيذية لـ CONRED (التنسيق الوطني للحد من الكوارث) السكان الذين يعيشون بالقرب من البركان بالاتصال بالسلطات والتعرف على خطة الاستجابة للمنطقة.

ومن الأهمية بمكان أن يظل السكان على علم بالنشاط البركاني المستمر وأن يتخذوا الاحتياطات اللازمة لضمان سلامتهم. يمكن الوصول إلى التحديثات والمعلومات المنتظمة المتعلقة بأنشطة براكين فويغو وباكايا من خلال النشرة البركانية اليومية التي تنشرها INSIVUMEH.

كن يقظًا واتبع الإرشادات التي تقدمها السلطات للتخفيف من المخاطر المرتبطة بالنشاط البركاني.

التعاريف:

– التفريغ: إطلاق الغازات، مثل ثاني أكسيد الكبريت وثاني أكسيد الكربون، من الصهارة البركانية.

– تدفق الحمم البركانية: خليط سريع الحركة من الغاز الساخن والرماد والحطام البركاني الذي يتدفق أسفل سفوح البركان أثناء ثورانه.

مصادر:

– النشرة البركانية اليومية الصادرة عن المعهد الوطني لعلم الزلازل والبراكين والأرصاد الجوية والهيدرولوجيا (INSIVUMEH)

– الأمانة التنفيذية لـ CONRED (التنسيق الوطني للحد من الكوارث)