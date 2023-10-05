قد يكون الأيض المتسق مكلفًا لحشرات المياه العذبة في المياه المالحة

تلقي دراسة حديثة أجرتها جامعة ولاية كارولينا الشمالية الضوء على سبب معاناة بعض حشرات المياه العذبة في المياه المالحة. ويشير البحث إلى أن نقص الاستجابات الأيضية لزيادة الملوحة يمكن أن يكون عاملا مساهما. تشير الملوحة إلى تركيز الأملاح في البيئة المائية، بما يتجاوز الصوديوم فقط.

أصبحت موائل المياه العذبة أكثر ملوحة بسبب عوامل مختلفة مثل ملح الطرق، والجريان السطحي الزراعي، واستخراج الفحم والغاز الطبيعي، والجفاف، وارتفاع مستوى سطح البحر. تؤثر هذه التغيرات في الملوحة على تنوع الكائنات الحية، بما في ذلك حشرات المياه العذبة التي تعمل كمؤشرات على صحة النظام البيئي.

يجب أن تحافظ الحيوانات المائية، بما في ذلك الحشرات والقشريات، على توازن الماء والأملاح داخل أجسامها، وهي عملية تسمى التنظيم التناضحي. من الناحية المثالية، ستزدهر هذه الحيوانات في بيئة تتوافق فيها مستويات الملوحة الخارجية مع مستوياتها الداخلية، مما يقلل من الطاقة اللازمة للتنظيم التناضحي.

ومع ذلك، وجدت الدراسة أن ارتفاع الملوحة غالبًا ما يرتبط بزيادة معدلات امتصاص الأيونات في حشرات المياه العذبة، مما يؤدي إلى تأخر النمو أو الوفاة. افترض الباحثون أن حشرات المياه العذبة تكرس الكثير من الطاقة للتنظيم التناضحي في البيئات الأكثر ملوحة، مما يجعلها تكافح من أجل النمو أو الازدهار.

ولاختبار هذه الفرضية، قام الباحثون بقياس معدلات التمثيل الغذائي للقشريات والحشرات والقواقع في ظروف الملوحة المختلفة. واكتشفوا أنه بينما زادت معدلات التمثيل الغذائي للقشريات والقواقع في البيئات المخففة، ظلت معدلات التمثيل الغذائي للحشرات ثابتة بغض النظر عن الملوحة.

بالإضافة إلى ذلك، وجد الفريق أن الكالسيوم كان المحرك الرئيسي لزيادة التمثيل الغذائي في غير الحشرات ذات الملوحة المنخفضة، حيث عملت هذه الحيوانات بجهد أكبر لنقل أيونات الكالسيوم. من ناحية أخرى، كان لدى الحشرات معدل نقل أيونات الكالسيوم أعلى في البيئات الأكثر ملوحة، على الرغم من أن معدلات الأيض لديها لم ترتفع. يشير هذا إلى أن الحشرات لديها طلب أقل على الكالسيوم وقد تستخدم الموارد التي يمكن استخدامها للنمو والتطور لمواجهة الإفراط في امتصاص الأيونات في البيئات الأكثر ملوحة.

تتحدى الدراسة فكرة أن حشرات المياه العذبة تزدهر في بيئات قريبة من ملوحتها الداخلية. وبدلا من ذلك، فإن انخفاض الطلب على الكالسيوم يسمح لهم بالنمو في البيئات المخففة التي تهيمن عليها الحشرات عادة. وعلى العكس من ذلك، يبدو أن انخفاض الكالسيوم يشكل ضغطًا على القشريات والقواقع.

ستبحث المزيد من الأبحاث فيما إذا كانت هذه الاختلافات الفسيولوجية تنبع من أصل الكائنات الحية أو استخدامها للكالسيوم في الهياكل الخارجية والأصداف.

وفي الختام، تسلط الدراسة الضوء على التكاليف المحتملة لعملية التمثيل الغذائي المتسقة لحشرات المياه العذبة في المياه المالحة. توفر النتائج فهمًا أفضل لكيفية تأثير التغيرات في الملوحة على النظم البيئية المائية ويمكن أن تساعد في توجيه جهود الحفظ.

المصدر: جامعة ولاية كارولينا الشمالية.

المصدر: جيمي ك. كوكران وآخرون، يكشف قياس التنفس عن اختلافات كبيرة قائمة على النسب في علم الطاقة الخاص بالتنظيم التناضحي في اللافقاريات المائية، مجلة البيولوجيا التجريبية (2023). DOI: 10.1242/jeb.246376 [لم يتم تقديم عنوان URL]