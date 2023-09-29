اندلاع الحرب الأهلية في أبحاث الوعي: اتهامات بالعلم الزائف

ظهرت معركة مثيرة للجدل في مجال أبحاث الوعي، حيث أدان أكثر من 100 باحث بارز نظرية المعلومات المتكاملة (IIT) باعتبارها علمًا زائفًا. على الجانب الآخر، انتقدت شخصيات عديدة في الميدان الرسالة ووصفتها بأنها غير متناسبة وتفتقر إلى الأسباب. تشعر كلا المجموعتين بالقلق إزاء مصداقية وسمعة علم الوعي على المدى الطويل.

النظرية IIT، التي اقترحها عالم الأعصاب جوليو تونوني، هي نظرية طموحة تهدف إلى توفير شروط رياضية دقيقة لتحديد متى يكون النظام واعيًا أم لا. يوجد في جوهر النظرية مقياس لتكامل المعلومات، يُشار إليه بالحرف اليوناني φ. وفقًا لـ IIT، يصبح النظام واعيًا عندما يتجاوز مستوى φ في النظام ككل مستوى أي جزء من أجزائه الفردية.

تشير النظرية إلى أن الوعي قد يكون أكثر انتشارًا مما يُعتقد عمومًا، ويقترب من شكل من أشكال "الروحية الشاملة" حيث يتخلل الوعي الكون المادي. ومع ذلك، هناك اختلافات جوهرية بين النظرية IIT والطفرة الأخيرة في الفلسفة الشاملة المستوحاة من الفيلسوف برتراند راسل.

يقول منتقدو النظرية IIT أنه على الرغم من اختبار جوانب معينة من النظرية، إلا أن النظرية ككل تفتقر إلى الدعم التجريبي، خاصة فيما يتعلق بآثارها الجريئة وغير البديهية. ردًا على ذلك، يؤكد المعارضون أن هذا النقص في الدعم التجريبي ينطبق على جميع النظريات الحالية للوعي، وهو نتيجة للقيود في تقنيات التصوير العصبي.

وقد أدى "التعاون العدائي" الأخير بين النظرية IIT ونظرية مساحة العمل العالمية، وهي نظرية منافسة للوعي، إلى تأجيج الجدل. يتضمن التعاون تصميم التجارب معًا والاتفاق مسبقًا على النتائج التي ستفضل كل نظرية. كانت النتائج الأولية لهذا التعاون مختلطة، حيث دعم البعض النظرية IIT والبعض الآخر دعم جوانب نظرية مساحة العمل العالمية.

أحد جوانب التعليم الإسلامي الحديث الذي قد يساهم في الصراع هو اعتماده على التفكير الفلسفي بالإضافة إلى التجريب العلمي. تبدأ النظرية بخمس بديهيات يزعم أنصارها أنه يمكن معرفتها من خلال استبطان التجربة الواعية. يتم بعد ذلك ترجمة هذه البديهيات إلى خمس مسلمات تحدد الخصائص المطلوبة للنظام الفيزيائي لامتلاك الوعي.

قد يعكس الخلاف أيضًا الرغبة في التمييز بين الدراسة العلمية للوعي والجوانب الفلسفية، مما يضمن أن يُنظر إلى علم الوعي على أنه مسعى علمي جاد من قبل الممولين ومجتمع البحث.

أحد التحديات الفريدة في دراسة الوعي هو أنه ينطوي على ظاهرة لا يمكن ملاحظتها بشكل علني. يتم معرفة الوعي من خلال التجربة الذاتية الشخصية، مما يجعل من الصعب إثبات أو دحض نظريات محددة تجريبيًا. في حين أن العلم يمكن أن يضع نظريات حول ظواهر غير قابلة للملاحظة، فإن الوعي يتميز بأنه لا يمكن للآخرين إدراكه مباشرة.

على الرغم من أن المعركة بين مؤيدي ومنتقدي النظرية IIT شديدة، إلا أنها تكشف عن التعقيدات والمناقشات المستمرة في مجال أبحاث الوعي. مع استمرار الباحثين في استكشاف طبيعة الوعي، من المهم الحفاظ على نهج علمي صارم مع الاعتراف بالصعوبات الكامنة في دراسة ظاهرة ذاتية في الأساس.

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