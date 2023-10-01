ملخص: اتهم أكثر من 100 باحث في مجال الوعي نظرية المعلومات المتكاملة (IIT) للوعي بأنها علم زائف. يجادل النقاد بأن هذا الارتباط بنظرية علمية زائفة سيضر بمصداقية علم الوعي ككل. ومع ذلك، هناك آخرون يعتقدون أن الاتهامات غير المدعومة بالعلم الزائف ستؤدي إلى اعتبار مجال علم الوعي بأكمله علمًا زائفًا. النظرية نفسها، IIT، هي نظرية شاملة للوعي اقترحها عالم الأعصاب جوليو تونوني. ويهدف إلى توفير شروط رياضية دقيقة لتحديد متى يكون النظام، مثل الدماغ، واعيًا. تعتمد النظرية على المقياس الرياضي لتكامل المعلومات، المسمى بـ ϕ. يشكك الموقعون على الرسالة في الدعم التجريبي للآثار الجريئة للنظرية. أدى التعاون العدائي بين النظرية IIT ونظرية مساحة العمل العالمية إلى نتائج تجريبية مختلطة، ويميل قليلاً نحو النظرية IIT. ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن النظرية IIT لا تعتمد فقط على التجربة العلمية، ولكنها تتضمن أيضًا التفكير الفلسفي. تبدأ النظرية بخمس بديهيات مستمدة من الخبرة الواعية وتترجمها إلى مسلمات حول الخصائص المطلوبة للنظام الفيزيائي لتجسيد الوعي. قد يكون دافع منتقدي النظرية IIT هو الرغبة في التمييز بين العلم والفلسفة وكذلك تأسيس علم الوعي كمجال علمي مشروع. ومع ذلك، فإن الوعي في حد ذاته ليس ظاهرة يمكن ملاحظتها بشكل علني، ودراسته تتجاوز الأساليب العلمية التقليدية.

مصادر:

- فيليب جوف. "الحرب الأهلية في أبحاث الوعي: اتهامات بالعلم الزائف". المحادثة، 13 أكتوبر 2021.