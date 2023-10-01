هل نظرية المعلومات المتكاملة للوعي علم زائف؟

اندلعت الحرب الأهلية في مجال أبحاث الوعي، حيث وقع أكثر من 100 باحث في الوعي على رسالة تنتقد نظرية المعلومات المتكاملة (IIT) باعتبارها علمًا زائفًا. تهدف النظرية، التي اقترحها عالم الأعصاب جوليو تونوني، إلى توفير شروط رياضية دقيقة لتحديد ما إذا كان النظام واعيًا أم لا. ويشير إلى أن الوعي ينشأ عندما تكون هناك معلومات أكثر تكاملا (فاي) في النظام ككل مقارنة بأجزائه.

يشعر الموقعون على الرسالة بالقلق من أن ربط علم الوعي بما يعتبرونه نظرية علمية زائفة سيؤثر سلبًا على مصداقية هذا المجال. من ناحية أخرى، يجادل المعارضون بأن الاتهامات التي لا أساس لها من الصحة بالعلم الزائف يمكن أن تشوه سمعة علم الوعي بأكمله. في حين تم اختبار جوانب النظرية IIT، إلا أن النظرية ككل تفتقر إلى الدعم التجريبي لآثارها الجريئة وغير البديهية.

أحد مجالات الخلاف هو النطاق الواسع للوعي الذي تقترحه النظرية IIT، والذي يقترب من "الروحية الشاملة"، وهو الاعتقاد بأن الوعي يتخلل الكون المادي. يجادل النقاد بأن البديهيات غير العلمية للنظرية وتأملاتها الفلسفية تساهم في طبيعتها العلمية الزائفة. ويؤكدون على ضرورة التمييز بين العلم وفلسفة الوعي.

ومن الجدير بالذكر أن الوعي لا يقتصر فقط على البحث العلمي. على عكس الظواهر التي يمكن ملاحظتها بشكل عام، فإن الوعي يتم تجربته بشكل خاص ولا يمكن ملاحظته أو تكراره بشكل مباشر. ولذلك، فإن إثبات صحة أي نظرية للوعي من خلال التجريب أمر صعب. ومع ذلك، فإن وصولنا المباشر إلى وعينا يمكن أن يوفر رؤى قيمة حول طبيعته.

في حين أن النظرية IIT لها عيوبها في الجانبين العلمي والفلسفي، إلا أنها جديرة بالثناء لإدراكها ضرورة الجمع بين العلم والفلسفة في دراسة الوعي. إن الشراكة بين هذه التخصصات قد تلقي المزيد من الضوء على الطبيعة المراوغة للوعي.

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