الحرب الأهلية بين الباحثين في مجال الوعي: هل نظرية المعلومات المتكاملة علم زائف؟

إن مجال أبحاث الوعي متورط حاليًا في حرب أهلية، حيث ينقسم الباحثون حول صحة نظرية المعلومات المتكاملة (IIT). وقد وقع أكثر من 100 باحث في مجال الوعي مؤخرًا على خطاب يتهمون فيه النظرية IIT بأنها علم زائف. ومع ذلك، ردت شخصيات أخرى في هذا المجال بانتقاد الرسالة باعتبارها غير مبررة وغير متناسبة. يشعر كلا الجانبين بالقلق إزاء مصداقية علم الوعي وصحته على المدى الطويل.

النظرية IIT، التي اقترحها عالم الأعصاب جوليو تونوني، هي نظرية طموحة تهدف إلى توفير شروط رياضية دقيقة لتحديد متى يكون النظام، مثل الدماغ، واعيًا. وتدور النظرية حول مقياس رياضي يسمى ϕ، والذي يمثل تكامل المعلومات داخل النظام. وفقًا لـ IIT، يصبح النظام واعيًا عندما يكون هناك المزيد من ϕ في النظام ككل أكثر من أي جزء من أجزائه.

يقول منتقدو النظرية IIT أنه على الرغم من أن بعض جوانب النظرية قد تم اختبارها، إلا أن هناك القليل من الدعم التجريبي لآثارها الجريئة وغير البديهية. ومع ذلك، يدعي معارضو الرسالة أن هذا النقص في الدعم التجريبي ينطبق على جميع النظريات الحالية للوعي ويعكس التحديات التي تواجه تقنيات التصوير العصبي الحالية.

ومن الجدير بالذكر أنه حدث مؤخرًا "تعاون عدائي" بين النظرية IIT ونظرية شعبية أخرى للوعي، وهي نظرية مساحة العمل العالمية. تضمن هذا التعاون تصميم التجارب معًا والاتفاق مسبقًا على النتائج التي ستفضل كل نظرية. أسفرت الجولة الأولى من النتائج التجريبية عن نتائج مختلطة، حيث أكد بعضها أجزاء من النظرية IIT والبعض الآخر دعم جوانب نظرية مساحة العمل العالمية.

أحد العوامل التي قد تؤثر على النقاش هو أن النظرية IIT لا تعتمد على التجريب العلمي فحسب، بل تتضمن أيضًا التفكير الفلسفي. فهو يبدأ بخمس بديهيات، والتي يدعي المؤيدون أنه يمكن معرفتها من خلال الانتباه إلى تجربتنا الواعية. تتم بعد ذلك ترجمة هذه البديهيات إلى خمس مسلمات مقابلة، والتي تحدد الخصائص المطلوبة لنظام يجسد الوعي.

إن القضية المطروحة تتجاوز نطاق العلم، لأن الوعي ليس شيئًا يمكن ملاحظته علنًا. ومن المعروف بشكل خاص من خلال تجربتنا الذاتية. في حين أن هذا يجعل من الصعب إثبات نظرية الوعي بشكل تجريبي، إلا أنه يعني أيضًا أن لدينا إمكانية الوصول المباشر إلى الظاهرة نفسها. ولذلك، فإن الشراكة بين العلم والفلسفة ضرورية لفهم الوعي والتعامل معه بشكل كامل.

من المهم أن نلاحظ أنه على الرغم من عيوب النظرية IIT، سواء من الناحية العلمية أو الفلسفية، إلا أنها رائدة في قبول قيود التجريب العلمي ودمج الرؤى الفلسفية. فقط من خلال التعاون والنهج الشامل يمكننا أن نأمل في تعزيز فهمنا للوعي.

مصادر:

– ريتشارد براون، أستاذ الفلسفة، كلية مجتمع لاجوارديا، جامعة مدينة نيويورك، المحادثة، 13 يونيو 2022

– نظرية المعلومات المتكاملة: من الوعي إلى ركائزه المادية، جوليو تونوني، النشرة البيولوجية، أغسطس 2008.