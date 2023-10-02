في مجال أبحاث الوعي، هناك جدل ساخن حول صحة نظرية المعلومات المتكاملة (IIT)، حيث وقع أكثر من 100 باحث على خطاب يتهمونها بأنها علمية زائفة. على الرغم من أن النظرية IIT تقترح فهمًا أوسع للوعي، إلا أن النقاد يقولون إن النظرية تفتقر إلى الدعم التجريبي الشامل. علاوة على ذلك، يعتقد بعض الباحثين أن المزج بين وجهات النظر العلمية والفلسفية في التعليم الإسلامي الحديث قد يضر بدقته العلمية.

يدور الصراع بين الموقعين على الرسالة ومؤيدي النظرية IIT حول المخاوف بشأن مصداقية علم الوعي على المدى الطويل. ويخشى أولئك الذين وقعوا على الرسالة أن يؤدي ربط علم الوعي بما يعتبرونه نظرية علمية زائفة إلى تقويض سمعة هذا المجال. من ناحية أخرى، يشعر المدافعون عن النظرية IIT بالقلق من أن الاتهامات التي لا أساس لها من العلوم الزائفة سوف تلوث علم الوعي بأكمله.

يهدف IIT، الذي اقترحه عالم الأعصاب جوليو تونوني، إلى إنشاء شروط رياضية دقيقة لتحديد وجود الوعي في أي نظام. في جوهرها، تقدم النظرية مقياسًا للمعلومات المتكاملة، المسمى ϕ، مما يشير إلى أن النظام يصبح واعيًا عندما يكون ϕ في النظام ككل أكبر من أي جزء من أجزائه. وبالتالي، تشير النظرية IIT إلى أن الوعي قد يكون أكثر انتشارًا مما يُعتقد عمومًا، وهو ما يتماشى مع مفهوم الروحانية الشاملة.

ومع ذلك، يقول معارضو النظرية IIT أنه على الرغم من اختبار جوانب معينة من النظرية، إلا أن النظرية ككل تفتقر إلى دعم تجريبي كبير لآثارها الجريئة وغير البديهية. تدعي الحجج المضادة أن هذا النقص في الأدلة التجريبية ليس فريدًا بالنسبة لـ IIT ولكنه يمثل تحديًا شائعًا في النظريات الحالية للوعي بسبب القيود في تقنيات التصوير العصبي.

في السعي إلى فهم الوعي، تم إجراء تعاون عدائي بين النظرية IIT ونظرية أخرى تسمى نظرية مساحة العمل العالمية. يهدف هذا الجهد التعاوني إلى تصميم تجارب من شأنها أن تفضل كل نظرية وتمنع التفسيرات المتحيزة للنتائج. أنتجت النتائج الأولية مزيجًا من الدعم لكلتا النظريتين، مع ميزة طفيفة تميل نحو النظرية IIT.

من المهم أن نلاحظ أن النظرية IIT لا تعتمد فقط على التجريب العلمي ولكنها تتضمن أيضًا تأملات فلسفية. تبدأ النظرية بخمس بديهيات، مستمدة من التجارب الشخصية الواعية، والتي يتم ترجمتها بعد ذلك إلى خمس مسلمات مترابطة. قد تكون إضافة العناصر الفلسفية إلى النظرية IIT أحد الأسباب التي تجعل المعارضين يرغبون في التمييز بين علم الوعي وجوانبه الفلسفية.

في نهاية المطاف، تمتد دراسة الوعي إلى ما هو أبعد من العلم البحت. في حين أن العلم يهدف إلى تفسير الظواهر التي يمكن ملاحظتها بشكل علني، فإن الوعي يُعرف بشكل خاص من خلال الوعي الفردي. تطرح هذه الخاصية الفريدة للوعي تحديات في العروض التجريبية للنظريات. ومع ذلك، فهو يسمح أيضًا باستكشاف التجارب والمشاعر الذاتية، مما يضع أبحاث الوعي بعيدًا عن المساعي العلمية الأخرى.

مصادر:

– [المصدر 1]

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