تقديم Voiijer: منصة التواصل الاجتماعي لعشاق الطبيعة

Voiijer هي عبارة عن منصة ثورية لوسائل التواصل الاجتماعي تهدف إلى إعادة ربط الناس حول العالم بالطبيعة. شارك في تأسيسها المستكشف المخضرم مايكل بارث، والتقنية الإبداعية ميشيل إكسيل، والمدير التنفيذي للتسويق العالمي جريج ماكونيل، تتيح Voiijer للمستخدمين استكشاف عجائب العالم الطبيعي من خلال المحتوى الذي ينشئه المستخدمون وسرد القصص.

في عالم اليوم سريع الخطى، تضاءلت العلاقة الإنسانية مع الطبيعة. إن فقدان التفاعل والعناية بالبيئة له آثار كبيرة على رفاهية الكوكب. يسعى Voiijer إلى عكس هذا الاتجاه من خلال جعل الاستكشاف في متناول الجميع.

وقد اكتسبت المنصة بالفعل جذبًا لدى منشئي المحتوى مثل متسلق الجبال كينتون كول، وعالمة الأحياء الفلكية في المريخ الدكتورة أنجيليكا أنجليس، والمصور مارك فيشر. يشارك هؤلاء المغامرون أحدث اكتشافاتهم ومغامراتهم، ويأخذون المستخدمين معهم.

تتجاوز Voiijer منصات وسائل التواصل الاجتماعي التقليدية من خلال مشاركة القصة الكاملة للاستكشاف. بدلاً من مجرد تقديم لقطة أو صورة جميلة، يسمح Voiijer للمستخدمين بتجربة الحركة والتعليم وجمال العالم الطبيعي. يوفر التطبيق وصولاً متعمقًا وفي الوقت الفعلي إلى عجائب الطبيعة.

إحدى الميزات الرئيسية لـ Voiijer هي القدرة على السفر مع كبار المستكشفين في رحلاتهم الاستكشافية. يمكن للمستخدمين متابعة المستكشفين المشهورين مثل الدكتورة ميج لومان، الخبيرة في مظلات الغابات، وويلسون تشيونغ، الذي يغامر بالدخول إلى المناطق القطبية. تقدم هذه الرحلات تحديثات ورؤى في الوقت الفعلي حول أسئلة رائعة حول العالم الطبيعي.

يعرض Voiijer أيضًا مجتمعًا عالميًا من عشاق الطبيعة. يمكن للمستخدمين استكشاف المحتوى الذي يركز على الطبيعة والذي يشاركه المتحمسون في جميع أنحاء العالم، والذي يتغير باستمرار. يتيح ذلك للمستخدمين معرفة كيفية تواصل الأشخاص المختلفين مع الطبيعة وتقدير جمالها بطرق مختلفة.

بالإضافة إلى ذلك، يسمح Voiijer للمستخدمين بمشاركة مغامراتهم الخاصة من خلال الصور ومقاطع الفيديو والملاحظات المكتوبة والتسجيلات الصوتية وحتى عمليات المسح ثلاثية الأبعاد. تعمل ميزة "الإعلان التشويقي" بالمنصة على تسهيل مشاركة المنشورات على ملفات تعريف الوسائط الاجتماعية الأخرى، ودعوة الشبكات الاجتماعية الحالية للمستخدمين لتجربة مغامراتهم بشكل مباشر.

Voiijer هي منصة رائدة لا تعزز التواصل الأعمق مع العالم الطبيعي فحسب، بل تعمل أيضًا على تضخيم المعرفة حول البيئة على نطاق أوسع. من خلال الجمع بين وجهات نظر الملايين من الأشخاص، يهدف Voijer إلى إلهام الاكتشاف وتعزيز فهم أفضل لكوكبنا.

مصادر:

– [PRNewswire](www.prnewswire.com)