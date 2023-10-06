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بحث جديد يؤكد أن آثار أقدام الإنسان القديمة في نيو مكسيكو يعود تاريخها إلى 21,500 عام

Byفيكي ستافروبولو

أكتوبر 6، 2023
بحث جديد يؤكد أن آثار أقدام الإنسان القديمة في نيو مكسيكو يعود تاريخها إلى 21,500 عام

قدمت دراسة جديدة أدلة إضافية تؤكد أن آثار الأقدام البشرية في صحراء نيو مكسيكو عمرها لا يقل عن 21,500 عام. تتحدى هذه النتيجة الافتراضات السابقة حول توقيت الوجود البشري في أمريكا الشمالية خلال الحد الأقصى الجليدي الأخير. أجرى فريق العلماء، بقيادة الجيولوجيين جيف بيجاتي وكاثلين سبرينغر من هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية (USGS)، تقنيات تأريخ صارمة للتحقق من صحة النتائج الأولية المثيرة للجدل.

اعتمد التأريخ الأصلي على التأريخ بالكربون المشع لبذور عشبة الخندق الحلزونية، والتي تم العثور عليها مدمجة في آثار الأقدام المتحجرة. يعتمد التأريخ بالكربون المشع على اضمحلال C-14، وهو شكل مشع من الكربون، لتحديد عمر العينة. ومع ذلك، فإن الاعتماد على النباتات المائية أثار مخاوف بين المجتمع الأثري بسبب احتمال امتصاص النباتات للكربون المذاب الأقدم.

ولمعالجة هذه المخاوف، جمع الفريق حبوب اللقاح الصنوبرية من نفس الطبقة الجيولوجية مثل عشبة الخندق، بالإضافة إلى عينات الكوارتز من طبقات البصمة. حبوب اللقاح الصنوبرية، كونها أرضية ولا تخضع لنفس تأثيرات خزان الكربون، أعطت نتائج متسقة تتراوح بين 22,600 إلى 23,400 سنة مضت. أكد تأريخ الكوارتز باستخدام التلألؤ المحفز بصريًا أن آثار الأقدام تعرضت لأشعة الشمس منذ حوالي 21,500 عام.

إن تقارب هذه الأدلة المستقلة يدعم بقوة الاستنتاج القائل بأن البشر كانوا موجودين بالفعل في أمريكا الشمالية خلال الحد الأقصى الجليدي الأخير. هذه النتيجة لها آثار مهمة على فهمنا للهجرة البشرية والسكن في عالم سريع التغير.

البحث، الذي نشر في مجلة Science، لا يلقي الضوء على تاريخ البشرية القديم فحسب، بل يوضح أيضًا فعالية منهجيات المواعدة المستهدفة في التغلب على الشكوك وتحسين معرفتنا بالماضي.

مصادر:
- "تأريخ جديد يؤكد أن آثار أقدام الإنسان القديمة على الرمال البيضاء عمرها 23,000 عام" - ScienceAlert
- "التأريخ الصارم يضمن أن آثار الأقدام القديمة هي الأقدم في أمريكا الشمالية" - هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية

By فيكي ستافروبولو

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