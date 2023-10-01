إن تيار الخليج يضعف والآثار عميقة

أكدت دراسة حديثة أجراها باحثون من معهد وودز هول لعلوم المحيطات وجامعة ميامي أن تيار الخليج، وهو نظام مناخي رئيسي، يضعف بالفعل. وهذا له عواقب وخيمة على أنماط المناخ على مستوى العالم.

وقام الباحثون بتحليل أربعة عقود من البيانات من مضيق فلوريدا، بما في ذلك قياسات حجم مياه البحر المنقولة عبر المنطقة. ووجدوا أن حركة النقل في منطقة جلف ستريم قد انخفضت بنسبة 4% تقريبًا على مدار الأربعين عامًا الماضية، مما يوفر أول "دليل مراقبة قاطع لا لبس فيه" على التباطؤ.

في حين أن الأسباب الكامنة وراء هذا الضعف لم يتم تحديدها على وجه التحديد في الدراسة، يؤكد الباحثون أن هناك احتمال بنسبة 99 في المائة أنه ليس حدثًا عشوائيًا. لكنهم لم يتمكنوا من تحديد مدى ارتباطه بالتغير المناخي أو ما إذا كان تباينا طبيعيا.

ويلعب تيار الخليج دورًا حاسمًا في النظام المناخي، حيث يتدفق من خليج المكسيك، حول فلوريدا، حتى الساحل الشرقي للولايات المتحدة، ثم إلى المحيط الأطلسي. تؤثر المياه الدافئة التي تحملها على عوامل مختلفة مثل درجات الحرارة وهطول الأمطار ومستوى سطح البحر ونشاط الأعاصير. كما أنه ينقل العناصر الغذائية، بما في ذلك الكربون، عبر المحيط.

استخدمت الدراسة نموذج بايزي معقدًا لتحليل البيانات من قراءات الأقمار الصناعية والكابلات البحرية والتسجيلات الميدانية. تعتبر عمليات رصد المحيطات طويلة المدى حاسمة في تحديد الاتجاهات التي تستمر لعدة عقود أو أكثر.

ورغم أنه من الواضح أن تيار الخليج يضعف، وأن الانحباس الحراري العالمي من المرجح أن يساهم في هذه الظاهرة، فإن العواقب المحددة غير مؤكدة. لتيار الخليج وأنماط الطقس المرتبطة به تأثير كبير على مناخ الكوكب، حيث يؤثر على الظواهر الجوية المتطرفة ومتوسط ​​درجات الحرارة وهطول الأمطار.

ومن المهم أيضًا النظر في كيفية تأثير التحولات المناخية في نهاية المطاف على أنظمة الطقس، مما قد يؤدي إلى مزيد من الاضطراب. ويأمل الباحثون أن يتم تطبيق تقنيات تحليل البيانات المستخدمة في هذه الدراسة على مناطق محيطية أخرى للكشف عن إشارات إضافية لتغير المناخ.

تقول عالمة المحيطات ليزا بيل من جامعة ميامي: "إن تيار الخليج هو شريان حيوي لحركة المحيطات، وبالتالي فإن عواقب ضعفه عالمية".

وقد نشرت نتائج الدراسة في رسائل البحوث الجيوفيزيائية.

مصادر:

– بيكوتش وآخرون، رسائل البحوث الجيوفيزيائية، 2023

– تم نشر البحث في مجلة Geophysical Research Letters.