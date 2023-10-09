اكتشافات جديدة تؤكد وجود آثار أقدام بشرية قديمة في أمريكا الشمالية

دعم بحث جديد النتائج السابقة التي تفيد بأن آثار الأقدام البشرية القديمة المحفوظة في حديقة وايت ساندز الوطنية في نيو مكسيكو يتراوح عمرها بين 21,000 و 23,000 عام. يوسع هذا الاكتشاف الجدول الزمني لأقرب وصول بشري إلى أمريكا الشمالية خلال الحد الأقصى الجليدي الأخير. توفر آثار الأقدام دليلاً على الوجود البشري إلى جانب أنواع الحيوانات الضخمة في أمريكا الشمالية لآلاف السنين قبل انقراضها.

لسنوات عديدة، كان يعتقد أن البشر وصلوا إلى الأمريكتين منذ حوالي 13,000 سنة. إن اكتشافات نقاط المقذوفات المحززة في مواقع فولسوم وكلوفيس في نيو مكسيكو في أواخر العشرينيات من القرن الماضي تحدت هذا الاعتقاد، مما دفع وصول الإنسان إلى ما قبل حوالي 1920 إلى 10,900 سنة. أدت الاكتشافات اللاحقة طوال القرن العشرين إلى تمديد الجدول الزمني إلى أبعد من ذلك، مما يؤكد أن البشر هاجروا إلى أمريكا الشمالية منذ 13,000 عام على الأقل.

ومع ذلك، فقد أشارت الاكتشافات الأخيرة إلى أوقات وصول مبكرة، مما أثار الجدل في المجتمع الأثري. يشير تأريخ آثار الأقدام الأحفورية في وايت ساندز في عام 2021 إلى وجود بشري في أمريكا الشمالية قبل ما يصل إلى 10,000 عام مما كان يعتقد سابقًا.

وفي الدراسة الجديدة، أكد نهجان بحثيان مستقلان النتائج السابقة. قدم التأريخ بالكربون المشع للبذور الموجودة ضمن آثار الأقدام الأعمار الأصلية، لكنه واجه انتقادات بسبب احتمالية الحصول على نتائج مضللة من النباتات المائية. استخدمت الدراسة الجديدة حبوب اللقاح المرتبطة بالصنوبريات للحصول على تواريخ الكربون المشع، مما يلغي احتمال ارتفاع الكربون. وكانت هذه التواريخ متطابقة إحصائيًا مع أعمار البذور، مما يوفر مزيدًا من التأكيد.

بالإضافة إلى ذلك، كشف التأريخ التلألؤي المحفز بصريًا أن عينات الكوارتز من آثار الأقدام تعرضت لأشعة الشمس لآخر مرة منذ حوالي 21,500 عام، مما يدعم الجدول الزمني الذي يحدده التأريخ بالكربون المشع.

ولا يؤكد البحث الجديد عمر آثار الأقدام القديمة فحسب، بل يسلط الضوء أيضًا على بيئة العصر البليستوسيني القاسية التي عاش فيها الأمريكيون القدماء. وتعكس عينات حبوب اللقاح الظروف الجليدية الباردة والرطبة، على النقيض من النباتات الصحراوية الموجودة هناك اليوم.

تساهم هذه النتائج في مجموعة متزايدة من الأدلة التي تثبت أن البشر وصلوا إلى أمريكا الشمالية في وقت أبكر بكثير مما كان يُعتقد سابقًا. وهي تسلط الضوء على أهمية البحث والاستكشاف المستمر لكشف التاريخ الحقيقي للهجرة البشرية والاستيطان في الأمريكتين.

مصادر:

– [المصدر 1]

– [المصدر 2]