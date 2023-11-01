زيادة الشفافية في موافقات إدارة الغذاء والدواء الأمريكية على الأدوية: التركيز على سلامة المرضى

واجهت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) مؤخرًا مخاوف بشأن الشفافية والشمولية في عمليات تقييم الأدوية، كما أبرزت الدراسات التي أجرتها جامعة ولاية أوريجون. وقد كشفت هذه الدراسات أن إدارة الغذاء والدواء الأمريكية توافق بشكل متزايد على الأدوية بناءً على تجارب سريرية واحدة، مع إفصاح عام أقل عن هذه التجارب. وفي حين أن التتبع السريع للعلاجات المنقذة للحياة أمر بالغ الأهمية، يرى الخبراء أن هناك حاجة إلى قدر أكبر من الشفافية لضمان سلامة المرضى ورفاهتهم.

يُطلب من شركات الأدوية حاليًا فقط مشاركة نتائج تجربتين سريريتين للعديد من الأدوية، مما يترك تساؤلات حول عملية الاختيار ونتائج التجارب الأخرى. وشدد الباحثون على أهمية عرض جميع التجارب المكتملة، وليس مجرد عدد قليل منها. وهذا لا يعني أن أدوية السرطان، على سبيل المثال، تتطلب دراسات إضافية، بل يعني أن مشاركة نتائج التجارب الكاملة من شأنها أن توفر فهماً أكثر شمولاً لفعاليتها.

لتلبية الحاجة إلى الوصول بشكل أسرع إلى الأدوية المنقذة للحياة، تم تنفيذ قانون علاج القرن الحادي والعشرين في عام 21. وبينما كان هذا التشريع يهدف إلى تسريع الموافقة على أدوية جديدة للحالات الحرجة مثل السرطان، فإنه خفف بعض المعايير من حيث العدد. الدراسات الداعمة المطلوبة. بالإضافة إلى ذلك، تم تقليل التركيز على التجارب السريرية العشوائية، مما يسمح باستخدام علامات بديلة بدلاً من النتائج السريرية في حالات محددة. تُستخدم العلامات البديلة كبدائل عندما تستغرق النتائج السريرية المباشرة وقتًا طويلاً لتقييمها.

قامت الدراسات التي أجرتها جامعة ولاية أوريغون بتحليل موافقات إدارة الغذاء والدواء على الأدوية الجديدة في عامي 2017 و2022. ووجد الباحثون أن عددًا كبيرًا من الأدوية تمت الموافقة عليها بناءً على دراسة واحدة، مع الكشف العام المحدود عن نتائج التجارب. يثير هذا النقص في الشفافية مخاوف بشأن إمكانية الوصول إلى المعلومات لكل من المتخصصين في الرعاية الصحية والمرضى.

في الختام، يعد قدر أكبر من الشفافية أمرًا بالغ الأهمية في عمليات تقييم الأدوية التي تجريها إدارة الغذاء والدواء لضمان سلامة المرضى ورفاههم. إن الكشف عن جميع التجارب المكتملة من شأنه أن يوفر فهمًا أكثر اكتمالاً لفعالية الدواء. في حين أن قانون علاج القرن الحادي والعشرين يهدف إلى التعجيل بالموافقة على الأدوية المنقذة للحياة، فمن المهم تحقيق التوازن بين السرعة والشفافية. من خلال معالجة هذه المخاوف، يمكن لإدارة الغذاء والدواء تعزيز مصداقيتها وتزويد المتخصصين في الرعاية الصحية والمرضى بالمعلومات التي يحتاجون إليها لاتخاذ قرارات مستنيرة.

أسئلة وأجوبة

ما أهمية الشفافية في تقييمات الأدوية؟

الشفافية ضرورية في تقييمات الأدوية لضمان سلامة المرضى ورفاههم. فهو يسمح لمتخصصي الرعاية الصحية والمرضى بالوصول إلى معلومات كاملة حول فعالية الدواء والمخاطر المحتملة.

ما هو قانون علاج القرن الحادي والعشرين؟

قانون علاج القرن الحادي والعشرين هو تشريع تم تنفيذه في عام 21 بهدف تسريع الموافقة على أدوية جديدة للحالات الحرجة. لقد خففت معايير معينة لتسريع الوصول إلى الأدوية المنقذة للحياة.

ما هي العلامات البديلة؟

تُستخدم العلامات البديلة كبدائل للنتائج السريرية المباشرة عندما يستغرق تقييم تلك النتائج وقتًا طويلاً. وينبغي أن تكون مرتبطة بالنتائج السريرية وتوفر مؤشرا على فعالية الدواء.

كيف يمكن تحقيق قدر أكبر من الشفافية في تقييمات الأدوية؟

ومن الممكن تحقيق قدر أعظم من الشفافية في تقييم الأدوية من خلال مطالبة شركات الأدوية بالكشف عن نتائج كل التجارب المكتملة، وليس مجرد قِلة مختارة منها. وهذا من شأنه أن يوفر فهمًا أكثر شمولاً لفعالية الدواء وسلامته.