فريق دولي من علماء الفلك يكشف آليات تشكيل الثقوب السوداء متوسطة الكتلة

حقق اتحاد من علماء الفلك من جميع أنحاء العالم، بما في ذلك باحثون من معهد ماكس بلانك لعلم الفلك، تقدمًا كبيرًا في فهم تكوين الثقوب السوداء متوسطة الكتلة (IMBHs). يمكن لهذه الثقوب السوداء بعيدة المنال أن توفر رابطًا حاسمًا بين الثقوب السوداء النجمية والثقوب السوداء الهائلة في مراكز المجرات.

ويأتي هذا الاختراق من مشروع محاكاة DRAGON-II بقيادة معهد غران ساسو للعلوم. ومن خلال محاكاة تفاعلات النجوم والثقوب السوداء النجمية والعمليات الفيزيائية داخل العناقيد النجمية الكثيفة، أثبت العلماء أن الثقوب السوداء التي تبلغ كتلتها بضع مئات من كتلة الشمس يمكن أن تظهر في هذه البيئات.

لطالما كانت الثقوب السوداء IMBH لغزًا، لكن وجودها يمكن أن يساعد في تفسير النطاق بين الثقوب السوداء النجمية والثقوب السوداء فائقة الكتلة. تتشكل الثقوب السوداء النجمية من بقايا انفجارات المستعرات الأعظم، في حين أن الثقوب السوداء فائقة الكتلة أكبر بملايين أو مليارات المرات من كتلة الشمس. لقد كان العثور على أصول الأجسام IMBH وفهمها أمرًا صعبًا، لكن علماء الفلك يعتقدون أنه يمكن العثور عليها في مجموعات نجمية كثيفة ومزدحمة.

تكشف عمليات المحاكاة التي أجراها الفريق الدولي عن مسار محتمل لتكوين ثقوب سوداء متوسطة الكتلة داخل مجموعات نجمية شابة ومكتظة بالسكان. تضمنت هذه المحاكاة تفاعلات معقدة بين النجوم العادية الفردية والثنائية، مما أدى إلى تصادمات وتشكيل نجوم ضخمة بشكل متزايد والتي تتطور في النهاية إلى IMBHs. ووجد الباحثون أن الثقوب السوداء الضخمة يمكن أن تستمر في النمو من خلال دمج المزيد من النجوم الضخمة والثقوب السوداء.

ومع ذلك، أظهرت عمليات المحاكاة أيضًا أن الـ IMBHs يمكن طردها من مجموعتها الأم في غضون بضع مئات الملايين من السنين، مما يحد من نموها الإضافي. وخلص الباحثون إلى أن تكوين ونمو IMBHs يعتمد على الكثافة الاستثنائية أو ضخامة بيئتها.

في حين أن مسألة ما إذا كانت الثقوب السوداء IMBH بمثابة الحلقة المفقودة بين الثقوب السوداء النجمية الأصغر والثقوب السوداء فائقة الكتلة لا تزال دون إجابة، فإن هذه الدراسة توفر رؤى قيمة. حدد الباحثون العمليات التي قد تساهم في تكوين IMBHs ووضعوا قيودًا على تكوينها. قد تساعد عمليات الرصد والمحاكاة المستقبلية للمجموعات النجمية الأكثر ضخامة في إلقاء مزيد من الضوء على هذه الفئة الغامضة من الثقوب السوداء.

مصادر:

– “الفريق الدولي يسلط الضوء على آلية تشكل الثقوب السوداء متوسطة الكتلة”. معهد جران ساسو للعلوم.

– “حل لغز الثقوب السوداء متوسطة الكتلة”. جمعية ماكس بلانك.