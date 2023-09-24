أظهرت دراسة جديدة أن مادة تريجونلين الموجودة في القهوة يمكن أن تحسن الذاكرة والتعلم

كشفت دراسة حديثة أجراها باحثون في جامعة تسوكوبا أن مركب Trigonelline (TG)، وهو مركب موجود في القهوة وبذور الحلبة والفجل، يمكن أن يعزز الذاكرة والتعلم المكاني لدى الفئران. استخدمت الدراسة نهجا متكاملا، يجمع بين وجهات نظر البيولوجيا المعرفية والجزيئية لاستكشاف آثار TG على التدهور المعرفي المرتبط بالعمر.

قام الباحثون بإعطاء TG عن طريق الفم لفئران 8 (SAMP8) المعرضة للشيخوخة لمدة 30 يومًا. ثم تم إخضاع الفئران لاختبار متاهة موريس المائية لتقييم التعلم المكاني وأداء الذاكرة. أظهرت النتائج تحسناً ملحوظاً في أداء الفئران المعالجة بـ TG مقارنة بالمجموعة الضابطة.

لفهم الآليات الجزيئية الأساسية، أجرى الباحثون تحليلًا نصيًا كاملاً للجينوم في الحصين. اكتشفوا أن مسارات الإشارات المعدلة بـ TG تتعلق بتطور الجهاز العصبي، ووظيفة الميتوكوندريا، وتخليق ATP، والالتهاب، والالتهام الذاتي، وإطلاق الناقلات العصبية.

علاوة على ذلك، كشفت الدراسة أن TG كان قادرًا على قمع الالتهاب العصبي عن طريق تثبيط تنشيط عامل النسخ NF-κB من خلال عامل الإشارة Traf6. يشير هذا إلى أن TG لديه القدرة على منع وتخفيف التدهور المعرفي المرتبط بالعمر من خلال تحسين التعلم المكاني والذاكرة.

لقد اكتسب البحث عن المركبات الطبيعية التي يمكن أن تعزز الوظيفة الإدراكية لدى الأفراد المتقدمين في السن اهتمامًا كبيرًا في السنوات الأخيرة. تساهم هذه الدراسة في أولوية البحث هذه من خلال تسليط الضوء على إمكانات TG كمركب وظيفي يمكنه تحسين التدهور المعرفي المرتبط بالعمر.

في الختام، أظهرت نتائج هذه الدراسة الآثار الإيجابية للتريغونيلين في تحسين الذاكرة والتعلم المكاني. هناك ما يبرر إجراء مزيد من البحوث لاستكشاف الإمكانات الكاملة لـ TG كعامل علاجي للتدهور المعرفي المرتبط بالعمر.

المصدر: GeroScience – "علم النسخ والأدلة البيوكيميائية على تحسين التريجونلين في التعلم وانخفاض الذاكرة في نموذج 8 (SAMP8) المعرض للشيخوخة عن طريق قمع السيتوكينات المسببة للالتهابات وزيادة إطلاق الناقلات العصبية."