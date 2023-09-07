العلماء يطورون نماذج من الأجنة البشرية لدراسة التطور المبكر

حقق العلماء تقدمًا كبيرًا في فهم التطور المبكر للأجنة البشرية من خلال إنشاء نماذج أجنة بشرية من الخلايا الجذعية المزروعة في المختبر. يقدم هذا التطور رؤية فريدة للأسبوع الأول الحرج بعد زرع البويضة المخصبة في جدار الرحم.

تعد دراسة المراحل المبكرة من تطور الجنين البشري أمرًا بالغ الأهمية للحصول على نظرة ثاقبة حول الخصوبة، وفقدان الحمل المبكر، والعيوب الخلقية التنموية. ومع ذلك، فإن التحديات الأخلاقية والتقنية جعلت من الصعب دراسة هذه المراحل بعمق.

قام فريق بحث من معهد وايزمان للعلوم في إسرائيل بتحويل الخلايا الجذعية المشتقة من الإنسان غير المتمايزة إلى هياكل معقدة تحاكي التطور الجنيني البشري. توضح هذه العملية قدرة الخلايا الجذعية البشرية على التنظيم الذاتي، متوسعة في الإنجازات السابقة في توليد خلايا جذعية شبيهة بالجنين.

تتضمن نماذج الأجنة البشرية سمات رئيسية كانت غائبة في النماذج السابقة، مثل الأنساب الثلاثة التي تشكل المشيمة وهياكل الدعم الجنينية. تلتقط النماذج أيضًا طبقة الخلايا التي تتطور قبل أن يطوى الجنين وينمو إلى أنسجة وأعضاء مختلفة.

قام الباحثون بتحسين الظروف لإنشاء هذه النماذج، بما في ذلك أرقام الخلايا، ومخاليط الخلايا، وتركيبات الثقافة. تشبه النماذج البشرية الكاملة السمات المميزة لمرحلة التطور الجنيني بعد الزرع، مما يوفر فهمًا متعمقًا لتجميع ومكونات الأجنة البشرية في المرحلة المبكرة.

على الرغم من أن نماذج الأجنة البشرية ليست متطابقة مع الأجنة الحقيقية، إلا أنها تقدم رؤى قيمة حول التطور المبكر وتفتح إمكانيات بحثية جديدة. تتمتع هذه النماذج بالقدرة على الكشف عن الإشارات البيوكيميائية والميكانيكية التي تضمن التطور السليم في المراحل المبكرة وتسليط الضوء على أسباب تشوهات النمو وفشل الحمل.

وتمثل الدراسة، التي نشرت في مجلة نيتشر، تقدما كبيرا في مجال أبحاث التطور الجنيني.

مصادر:

– دراسة منشورة في مجلة Nature