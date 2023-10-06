وجدت الدراسة أن أزواج الطيور البحرية ذوي الشخصيات المتشابهة هم آباء أفضل

تشير دراسة حديثة أجرتها جامعة ليفربول إلى أن أزواج الطيور البحرية ذوي الشخصيات المتشابهة يميلون إلى أن يكونوا آباء أفضل. ووجدت الدراسة أيضًا أن توافق الشخصية يلعب دورًا مهمًا في طول عمر العلاقات بين الزوجين.

ركز الباحثون على عادات التكاثر للأزواج ذوي الأرجل السوداء ولاحظوا أن الأزواج ذوي الشخصيات المتطابقة كانوا أقل عرضة لفقدان فراخهم. من المعروف أن هذا الحدث يدفع الطيور الأحادية إلى البحث عن شركاء جدد. أجريت الدراسة في سفالبارد، الواقعة ضمن الدائرة القطبية الشمالية، وتهدف إلى تحليل تأثير توافق الشخصية على كل من القدرات الوالدية واستقرار الروابط الزوجية.

ولتقييم شخصيات الطيور، قدم لها الباحثون لعبة بطريق بلاستيكية زرقاء لقياس مستوى جرأتها. وبعد تحليل ردود أفعالهم، قارن الفريق الشخصيات بين الطيور المقترنة وربط هذه النتائج بمعدلات نجاحهم في التربية واحتمال الانفصال.

ووجدت الدراسة أن الاختلافات الأكبر في الشخصيات ارتبطت بفرصة أكبر لفقدان الكتاكيت، الأمر الذي بدوره يزيد من احتمالية انفصال الأزواج. يعد هذا أمرًا مهمًا بشكل خاص نظرًا لبيئة تكاثر Kittiwakes، حيث يمثل الوالد الوحيد تحديًا بسبب مهام مثل البحث عن الطعام وحماية العش التي تتطلب مشاركة كلا الوالدين.

وأوضح المؤلف الرئيسي فيونوالا ماكولي، أن "وجود شخصيات متشابهة داخل الأزواج يجعل من السهل على الآباء التنبؤ بسلوك بعضهم البعض والاستجابة له". يقضي آباء الطيور البحرية فترات طويلة بعيدًا عن بعضهم البعض أثناء البحث عن الطعام، وبالتالي غالبًا ما يحتاجون إلى اتخاذ القرارات دون حضور شريكهم. تسمح الشخصيات المتشابهة بسلوك أكثر قابلية للتنبؤ به، مما يتيح خيارات مستنيرة تعود بالنفع على كلا الشريكين.

تشتهر Kittiwakes بعلاقاتها طويلة الأمد، وغالبًا ما تبقى مع نفس الشريك طوال معظم حياتهم. نادراً ما يتم اتخاذ قرار "الطلاق" إلا إذا كانت هناك أسباب مهمة، مثل فقدان كتكوت. يأتي هذا البحث في وقت حرج حيث تواجه أسماك كيتيواكس انخفاضًا في أعدادها بسبب عوامل مثل تغير المناخ والأنشطة البشرية، بما في ذلك الصيد الجائر، مما يهدد بقاء صغارها.

تؤكد نتائج الدراسة على أهمية التوافق في العلاقات الحيوانية وتسلط الضوء على التحديات التي قد يواجهها سكان كيتيوواك المهددة بالانقراض بالفعل في المستقبل. ما لم يكن هناك تحول كبير في السلوك البشري ومعالجة المخاوف البيئية، فحتى الأزواج الأكثر توافقًا قد يكافحون للتغلب على هذه التحديات.

وقد نشر البحث في مجلة علم الأخلاق.

مصادر:

– الدراسة التي أجرتها جامعة ليفربول

– مجلة علم الأخلاق.