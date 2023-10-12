المساهمات التكميلية لتلسكوب جيمس ويب الفضائي وتلسكوب هابل الفضائي

غالبًا ما يتم الترحيب بتلسكوب جيمس ويب الفضائي (JWST) باعتباره خليفة لتلسكوب هابل الفضائي (HST)، لكن هابل يواصل لعب دور حاسم في الاستكشاف العلمي. توضح مقارنة الصور المأخوذة من كلا التلسكوبين لنفس الكائن، NGC 5068، قيمتها الفردية وفوائد تعاونها.

NGC 5068 هي مجرة ​​ميدانية، مما يعني أنها لا ترتبط جاذبية بمجموعة أو عنقود مجري. ونتيجة لذلك، فإنها تحتفظ بشكلها وتعد موطنًا لعدد كبير من النجوم وآلاف مناطق تشكل النجوم. يحتوي الشريط المركزي داخل NGC 5068 على ثقب أسود هائل، والذي يشكل تأثير جاذبيته المجرة ويتحكم في سرعة تشتت النجوم. تُظهر الأذرع الحلزونية، التي تغذيها موجات الكثافة، تكوينًا نجميًا نشطًا يُشار إليه بالبقع الوردية الزاهية.

في حين أن NGC 5068 يبدو خافتًا للرؤية البشرية، فإن هابل يتفوق في اكتشاف الأشياء ليس فقط في الضوء المرئي ولكن أيضًا في طيف الأشعة فوق البنفسجية والأشعة تحت الحمراء القريبة. توضح قدرة الرصد ذات الأطوال الموجية المتعددة قوة هابل، والتي لا يمكن تكرارها بواسطة تلسكوب جيمس ويب الفضائي.

يتفوق تلسكوب جيمس ويب الفضائي على تلسكوب هابل في القوة ويعمل بشكل أساسي في طيف الأشعة تحت الحمراء. أداتي التصوير الأساسيين، NIRCam (كاميرا الأشعة تحت الحمراء القريبة) وMIRI (أداة الأشعة تحت الحمراء المتوسطة)، تمكنه من مراقبة الأجسام على بعد تسع مرات من هابل. بالإضافة إلى ذلك، يمتلك تلسكوب جيمس ويب الفضائي مجموعة من المرشحات لتحسين ملاحظاته بشكل أكبر.

يعد NGC 5068 هدفًا مثاليًا لـ JWST نظرًا لتكوينه النجمي الغني ووجود الغاز الذي يولد النجوم. تسمح قدرات الأشعة تحت الحمراء القوية لـ JWST باختراق الحجاب الغازي ودراسة عمليات تكوين النجوم. تكشف صورته لـ NGC 5068 تفاصيل ليست بارزة في صورة هابل، مما يعرض دقة وقدرات تلسكوب جيمس ويب الفضائي الفائقة.

كلا التلسكوبين ليسا في منافسة بل يكمل كل منهما الآخر. توفر هذه الصور معًا صورًا أكثر اكتمالًا وتفصيلاً لأجسام مثل NGC 5068. وقد تم توضيح هذا النهج التعاوني في برنامج الرصد PHANGS (الفيزياء ذات الدقة الزاوية العالية في المجرات القريبة)، حيث تم دمج صور JWST لـ 19 منطقة قريبة لتشكل النجوم مع كتالوج هابل الشامل يضم أكثر من 10,000 منطقة لتشكل النجوم. يسمح هذا البرنامج، إلى جانب مساهمات التلسكوبات الأخرى مثل ALMA وVLT، لعلماء الفلك بدراسة المراحل الأولى لتكوين النجوم وتحسين النماذج النظرية.

على الرغم من أن تلسكوب جيمس ويب الفضائي وتلسكوب هابل الفضائي متميزان في قدراتهما، إلا أنهما يعملان جنبًا إلى جنب لتعزيز الأبحاث الفلكية بشكل كبير. إن نقاط القوة والمساهمات التي يتمتع بها كل تلسكوب تكمل الأخرى، مما يؤدي إلى فهم أكثر عمقًا للكون.

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