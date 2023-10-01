أداة جديدة لتحرير الجينات تعتمد على كريسبر تحمل وعدًا بمعالجة الاضطرابات الوراثية

طور باحثون من جامعة طوكيو أداة جديدة لتحرير الجينات يمكن أن تحدث ثورة في علاج الاضطرابات الوراثية. الأداة عبارة عن نسخة معدلة من إنزيم AsCas12f، الذي لا يتجاوز حجمه ثلث حجم إنزيم Cas9 الشائع الاستخدام. يسمح هذا الحجم الأصغر بتوصيل الإنزيم بشكل أكثر كفاءة إلى الخلايا، مما قد يؤدي إلى تحسين فعالية العلاج الجيني.

لتعزيز قدرة التحرير لإنزيم AsCas12f، قام فريق البحث بإنشاء طفرات وهندسة متغيرات معززة للنشاط من الإنزيم. أظهرت هذه المتغيرات قدرة تحرير أكبر بعشر مرات من الإنزيم الأصلي. تم اختبار AsCas10f المُصمم هندسيًا على الفئران وأظهر نتائج واعدة لتطوير علاجات أكثر فعالية للمرضى الذين يعانون من اضطرابات وراثية.

نشر الباحثون النتائج التي توصلوا إليها في مجلة الخلية، حيث خلصوا إلى أن متغيرات AsCas12f المهندسة يمكن أن تكون بمثابة منصة الحد الأدنى لتحرير الجينوم للعلاج الجيني في الجسم الحي. الحجم الصغير لإنزيم AsCas12f يجعله مرشحًا جذابًا للتوصيل عبر الفيروسات المرتبطة بالغدد (AAVs)، والتي تُستخدم عادةً كحاملات للمواد الوراثية في العلاج الجيني. يسمح الحجم الأصغر بتغليف الإنزيم بشكل أكثر كفاءة في ناقلات AAV.

استخدم الفريق مزيجًا من التحليل الهيكلي وطرق المسح الطفري العميق لتحديد الطفرات التي من شأنها تعزيز فعالية الإنزيم في الخلايا البشرية. ثم استخدموا المجهر الإلكتروني المبرد لتحليل بنية AsCas12f وهندسة النسخة الجديدة من الإنزيم مع قدرة تحرير محسنة.

وأشار الباحثون أيضًا إلى إمكانية استخدام النمذجة الحسابية أو التعلم الآلي في الدراسات المستقبلية لتحديد مجموعات أفضل من الطفرات لمزيد من التحسينات. ويعتقدون أن هذا النهج يمكن تطبيقه على إنزيمات كاس الأخرى، مما قد يؤدي إلى تطوير إنزيمات تحرير الجينوم القادرة على استهداف مجموعة واسعة من الجينات.

بشكل عام، تتمتع أداة تحرير الجينات الجديدة القائمة على تقنية كريسبر بالقدرة على إحداث تقدم كبير في مجال العلاج الجيني وتحسين خيارات العلاج للمرضى الذين يعانون من اضطرابات وراثية.

مصادر:

- الخلية: "أداة تحرير الجينوم المدمجة القائمة على AsCas12f المستمدة من المسح الطفري العميق والتحليل الهيكلي"

- مصدر الصورة: هينو وآخرون. 2023 (غير مدرجة)