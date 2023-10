التنقل في مكتبة المقر الرئيسي

By

توفر هذه المقالة قائمة بالموارد المتاحة في مكتبة المقر الرئيسي لناسا والتي يمكن أن تساعد العلماء والباحثين في إيصال أعمالهم إلى الجمهور. ويشمل الكتب والكتب الإلكترونية والمجلات وموارد الإنترنت التي تغطي جوانب مختلفة من التواصل العلمي.

الغرض من هذه القائمة هو مساعدة موظفي ناسا والمقاولين في العثور على المواد التي يمكن أن تساعدهم في توصيل أبحاثهم بشكل فعال إلى عامة الناس. تتضمن القائمة كتبًا مثل "الدليل الميداني لكتاب العلوم" من تأليف ديبورا بلوم، وماري كنودسن، وروبن مارانتز هينيج، و"هل أنا واضح؟: دليل العلماء للتحدث إلى الجمهور" من تأليف كورنيليا دين. تقدم هذه الكتب نصائح وإرشادات عملية حول كيفية توصيل الأفكار العلمية المعقدة بشكل فعال إلى جمهور غير متخصص.

تتضمن القائمة أيضًا كتبًا إلكترونية مثل "الترويج الذاتي للانطوائيين: الدليل الهادئ للمضي قدمًا" بقلم نانسي أنكويتز و"أمة المحتوى: البقاء والازدهار في الوقت الذي تغير فيه تكنولوجيا وسائل التواصل الاجتماعي حياتنا ومستقبلنا" بقلم جون بلوسوم. توفر هذه الكتب الإلكترونية رؤى حول كيفية استخدام العلماء لوسائل التواصل الاجتماعي والمنصات الرقمية الأخرى للترويج لعملهم والتفاعل مع الجمهور.

بالإضافة إلى الكتب والكتب الإلكترونية، تتضمن القائمة مجلات مثل "CAPjournal: Communicating Astronomy with the Public" و"Journal of Science Communication". تنشر هذه المجلات مقالات وأوراق بحثية حول أفضل الممارسات والاستراتيجيات للتواصل العلمي.

وأخيرًا، تتضمن القائمة موارد الإنترنت مثل مركز الجمعية الأمريكية لتقدم العلوم للمشاركة العامة في العلوم والتكنولوجيا وموقع ويب توصيل علم الفلك مع الجمهور. توفر هذه الموارد معلومات وموارد إضافية للعلماء والباحثين الذين يتطلعون إلى تحسين مهاراتهم في التواصل العلمي.

بشكل عام، تهدف هذه القائمة إلى تزويد موظفي ناسا والمقاولين بمجموعة شاملة من الموارد التي يمكن أن تساعدهم على توصيل عملهم بشكل فعال لعامة الناس.

