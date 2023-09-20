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علوم

تتبع الخلايا البشرية نمطًا من حيث الحجم والعدد

Byروبرت أندرو

سبتمبر 20، 2023
تتبع الخلايا البشرية نمطًا من حيث الحجم والعدد

في دراسة حديثة نشرت في دورية Proceedings of the National Academy of Sciences، اكتشف باحثون من جامعة ماكجيل نمطًا رائعًا في الخلايا البشرية يبدو أنه يتبع تناظرًا رياضيًا ثابتًا عبر الكائن الحي بأكمله. وتكشف الدراسة عن وجود علاقة عكسية بين حجم الخلية وعددها، مما يشير إلى وجود مفاضلة بين هذه المتغيرات.

يلعب حجم الخلية وعددها أدوارًا حاسمة في نمو الجسم البشري ووظيفته. ومع ذلك، حتى الآن، لم تقم أي دراسة شاملة بدراسة العلاقة بين هذه العوامل في الجسم البشري بأكمله. ولسد هذه الفجوة، قام فريق البحث بتجميع بيانات من أكثر من 1,500 مصدر منشور لإنشاء مجموعة بيانات مفصلة عن حجم الخلية وعددها عبر أنواع الخلايا الرئيسية.

وأظهرت نتائج الدراسة أنه كلما زاد حجم الخلية، انخفض عدد الخلايا، والعكس صحيح. وهذا يعني أن الخلايا الموجودة ضمن فئة حجم معين تساهم بالتساوي في إجمالي الكتلة الحيوية الخلوية للجسم. العلاقة بين حجم الخلية وعددها صحيحة عبر أنواع الخلايا المختلفة وفئات الحجم، مما يشير إلى وجود نمط ثابت من التوازن.

ويقدر الباحثون أن الذكر لديه ما يقرب من 36 تريليون خلية في جسمه، بينما لدى الإناث حوالي 28 تريليون خلية، والطفل البالغ من العمر عشر سنوات لديه حوالي 17 تريليون خلية. تهيمن الخلايا العضلية والدهنية على توزيع الكتلة الحيوية للخلية، في حين أن خلايا الدم الحمراء والصفائح الدموية وخلايا الدم البيضاء لها تأثير كبير على عدد الخلايا.

ومن المثير للاهتمام أن كل نوع من الخلايا يحتفظ بنطاق حجم مميز يظل موحدًا طوال نمو الفرد. وهذا النمط ثابت عبر أنواع الثدييات، مما يشير إلى مبدأ أساسي لبيولوجيا الخلية.

بشكل عام، يسلط هذا البحث الضوء على العلاقة المعقدة بين حجم الخلية وعددها في جسم الإنسان. توفر النتائج رؤى قيمة حول تطور الخلايا وعملها، مما يفتح آفاقًا جديدة لمزيد من الاستكشاف في مجال علم الأحياء.

مصادر:
– وقائع الأكاديمية الوطنية للعلوم (2023)
– قسم علوم الأرض والكواكب، جامعة ماكجيل، كندا.

By روبرت أندرو

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