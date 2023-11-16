استكشاف خيارات العلاج البديلة لتمزق الرباط الصليبي الأمامي

تعتبر تمزقات الرباط الصليبي الأمامي من الإصابات الشائعة والموهنة في الركبة والتي يمكن أن تؤثر بشكل كبير على الرياضيين المحترفين والهواة. تقليديًا، كان يُعتقد أن الرباط الصليبي الأمامي الممزق يتطلب تدخلًا جراحيًا لأن قدرته محدودة على الشفاء من تلقاء نفسه. ومع ذلك، فقد سلطت الأبحاث الحديثة الضوء على الفعالية المحتملة للعلاجات غير الجراحية، مثل العلاج الطبيعي، مما أثار الجدل بين الجراحين الذين يقومون بانتظام بإعادة بناء الرباط الصليبي الأمامي.

وشملت الدراسة الرائدة، التي نشرت في المجلة البريطانية للطب الرياضي في يونيو، 80 مشاركا يعانون من تمزق الرباط الصليبي الأمامي. ووجد الباحثون أن 90% من هذه الإصابات أظهرت علامات الشفاء على التصوير بالرنين المغناطيسي بعد أن اتبع المشاركون بروتوكول تقويم جديد. بالإضافة إلى ذلك، أبلغ العديد من المرضى عن تحسن في استقرار الركبة ووظيفتها، وتمكنوا من العودة إلى رياضتهم في غضون عام.

يتضمن بروتوكول التدعيم ارتداء دعامة تحافظ على الركبتين بزاوية 90 درجة لمدة شهر. سهّلت هذه الوضعية دمج الأطراف الممزقة للرباط الصليبي الأمامي، مما يزيد من فرص الشفاء الطبيعي. على مدار الشهرين التاليين، خضع المرضى للعلاج الطبيعي مع زيادة نطاق الحركة تدريجيًا من خلال تعديلات الدعامة. تمت إزالة الأقواس في النهاية بعد مرور ثلاثة أشهر تقريبًا، وكشفت صور الرنين المغناطيسي اللاحقة أن معظم الرباط الصليبي الأمامي قد نجح في إصلاح نفسه.

إن الآثار المترتبة على هذا البحث جوهرية، لأنها تتحدى الفكرة التقليدية القائلة بأن الجراحة ضرورية دائمًا لتمزق الرباط الصليبي الأمامي. أشارت ستيفاني فيلباي، المؤلفة الرئيسية للدراسة، إلى أنه لوحظت معدلات عالية مماثلة لشفاء الرباط الصليبي الأمامي ونتائج ممتازة للمرضى في أكثر من 430 مريضًا في الممارسة السريرية.

على الرغم من أن الجراحة هي الإجراء الموصى به لعلاج تمزقات الرباط الصليبي الأمامي، إلا أنها يمكن أن تأتي مع مضاعفات محتملة مثل ألم الركبة أو عدم الاستقرار المزمن أو التيبس. علاوة على ذلك، أظهرت الدراسات أن حوالي 50٪ من المرضى الذين خضعوا لعملية جراحية ما زالوا يصابون بالتهاب المفاصل العظمي خلال 12 إلى 14 عامًا.

تسلط نتائج هذه الدراسة الضوء على أهمية النظر في خيارات العلاج البديلة، خاصة للأفراد الذين لا يمارسون الرياضات الاحترافية أو التنافسية أو الذين يواجهون مضاعفات مالية أو صحية. يمكن أن توفر الأساليب غير الجراحية، مثل الدعامة والعلاج الطبيعي، خيارًا فعالاً وفعالاً لعلاج تمزق الرباط الصليبي الأمامي.

أسئلة وأجوبة:

س: ما هو ACL؟

ج: يقع الرباط الصليبي الأمامي، أو الرباط الصليبي الأمامي، في الركبة ويساعد على الحفاظ على الاستقرار الدوراني مع منع عظم الساق من الانزلاق أمام عظم الفخذ.

س: ما مدى شيوع تمزقات الرباط الصليبي الأمامي؟

ج: يقدر الخبراء أن ما بين 100,000 إلى 200,000 شخص يعانون من تمزق الرباط الصليبي الأمامي كل عام في الولايات المتحدة.

س: ما هي المضاعفات المحتملة لجراحة الرباط الصليبي الأمامي؟

ج: يمكن أن تشمل المضاعفات آلام الركبة، وعدم الاستقرار المزمن، والتصلب، والعدوى، والجلطات الدموية، والخدر.

س: هل يمكن للعلاج غير الجراحي أن يمنع تطور هشاشة العظام؟

ج: في حين كان يُعتقد تقليديًا أن إعادة بناء الرباط الصليبي الأمامي تقلل من خطر الإصابة بالتهاب المفاصل العظمي، تشير الأبحاث الحديثة إلى أن حوالي 50% من المرضى الذين خضعوا لعملية جراحية ما زالوا يصابون به خلال 12 إلى 14 عامًا.

س: هل يمكن أن يكون التقويم والعلاج الطبيعي بديلاً عن الجراحة؟

ج: وجدت الدراسة الحديثة أن 90% من تمزقات الرباط الصليبي الأمامي أظهرت علامات الشفاء من خلال بروتوكول التقوية والعلاج الطبيعي. يشير هذا إلى أنه بالنسبة لبعض الأفراد، قد تكون خيارات العلاج غير الجراحي بديلاً قابلاً للتطبيق للجراحة.