المبادئ التوجيهية الأخلاقية اللازمة للبحث في رحلات الفضاء التجارية

ومع توسع عمليات رحلات الفضاء التجارية، يدعو الخبراء إلى وضع مبادئ توجيهية أخلاقية للأبحاث التي تُجرى على هذه الرحلات. يوفر الآلاف من الركاب المحتملين الذين سيغامرون برحلة إلى الفضاء فرصة فريدة لتعزيز الأبحاث التي تضمن سلامة العمليات الفضائية المستقبلية وتعالج المشكلات الصحية الناشئة عن التعرض للجاذبية الصغرى. ومع ذلك، فإن الأطر الأخلاقية الحالية المصممة خصيصًا للبحث في رحلات الفضاء التجارية لا تزال في مهدها.

وقد سلطت لجنة من الخبراء، التي شكلها مركز الأخلاقيات الطبية والسياسة الصحية في كلية بايلور للطب، الضوء على الحاجة الملحة إلى وضع مبادئ توجيهية لمثل هذه البحوث. وفي ورقة بحثية نشرت في مجلة ساينس، حددت اللجنة أربعة مبادئ أساسية ينبغي أن تستند إليها هذه المبادئ التوجيهية.

ويؤكد المبدأ الأول على المسؤولية الاجتماعية، فينص على أن البحوث في مجال رحلات الفضاء التجارية، والتي يتم تمويلها بالاستعانة باستثمارات عامة كبيرة، لابد أن تعود بالنفع على المجتمع ككل. ويدعو المبدأ الثاني إلى الدقة العلمية، ويحث على عدم إجراء دراسات رديئة التصميم وذات أولوية منخفضة والتي تنتج بيانات رديئة الجودة وتضيع الموارد. ويقترح المبدأ الثالث أن مخاطر البحوث لابد أن تكون متناسبة مع الفوائد المحتملة، ويؤكد المبدأ الأخير على فكرة "الإشراف العالمي"، الذي يضمن تمتع الجميع بفوائد البحوث.

في حين أن الموافقة المستنيرة والاستقلالية الفردية عادة ما تكون لها الأولوية في أطر الأخلاقيات الطبية، فإن العدد المحدود من المشاركين المحتملين في رحلات الفضاء التجارية يستلزم تركيزًا أكبر على تعزيز فوائد الجهود البحثية المستقبلية. ينبغي أن يكون جميع المشاركين المحتملين على علم تام بالقيمة الاجتماعية لبروتوكولات البحث المقترحة وأن يتم تشجيعهم على المشاركة. وقد يكون تحفيز المشاركة مبررا، طالما تم دراسة المخاطر بعناية وتجنب الإغراءات غير المبررة.

يمكن أن يكون نهج ناسا في المشاركة البحثية بمثابة دليل للمساعي المستقبلية. تسمح وكالة الفضاء للأفراد الذين يسافرون إلى الفضاء بالاختيار من بين مجموعة متنوعة من الدراسات، مما يمنحهم الاستقلالية في عملية صنع القرار.

في الختام، مع تزايد انتشار رحلات الفضاء التجارية، فمن الأهمية بمكان وضع مبادئ توجيهية أخلاقية للبحوث التي يتم إجراؤها على هذه الرحلات. ويجب أن تعطي هذه المبادئ التوجيهية الأولوية للمسؤولية الاجتماعية، والدقة العلمية، والمخاطر والفوائد المتناسبة، والإشراف العالمي لضمان إجراء البحوث في رحلات الفضاء التجارية بطريقة أخلاقية ومفيدة.

مصادر:

– مركز الأخلاقيات الطبية والسياسة الصحية، كلية بايلور للطب

– العلوم: المجلة الأسبوعية الدولية للعلوم