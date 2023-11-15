إمكانية الحياة على الكواكب الخارجية: رؤى من المذنبات

يشير بحث جديد إلى أن المذنبات ربما لعبت دورًا حاسمًا في توفير المكونات الضرورية للحياة على الأرض. والآن، يستكشف علماء من معهد علم الفلك بجامعة كامبريدج إمكانية أن تكون الكواكب الخارجية قد تلقت أيضًا هذه "التوصيل الخاص" من المذنبات، مما يوفر نظرة ثاقبة للبحث عن الحياة خارج نظامنا الشمسي.

في حين أن أصول المياه على الأرض والجزيئات اللازمة للحياة لا تزال موضع نقاش بين العلماء، فقد ظهرت المذنبات كمرشحين محتملين. من المحتمل أن تكون هذه الأجسام الجليدية، المكونة من الغبار والصخور والمركبات العضوية، قد أوصلت بذور الحياة إلى كوكبنا. ولكن ماذا عن الكواكب الخارجية الموجودة في أجزاء أخرى من الكون؟

للإجابة على هذا السؤال، طور الباحثون نماذج رياضية لفهم كيف يمكن للمذنبات أن تنقل نظريًا اللبنات الأساسية للحياة إلى كواكب أخرى داخل مجرة ​​درب التبانة. وفي حين أن النتائج ليست دليلا قاطعا على وجود الحياة على الكواكب الخارجية، إلا أنها تساهم في تضييق نطاق البحث عن عوالم يحتمل أن تكون صالحة للحياة.

وأوضح مؤلف الدراسة ريتشارد أنسلو من معهد علم الفلك بجامعة كامبريدج: "إننا نتعلم المزيد عن أجواء الكواكب الخارجية طوال الوقت، لذلك أردنا معرفة ما إذا كانت هناك كواكب يمكن أيضًا أن تصل إليها جزيئات معقدة عن طريق المذنبات".

وركزت الدراسة على تحديد الأنظمة الشمسية التي تحتوي على نجوم مشابهة لشمسنا، حيث تخلق الكواكب المتراصة بإحكام ما يسميه العلماء "أنظمة البازلاء في القرون". وفي عمليات المحاكاة، وجد الفريق أن المذنبات التي تنتقل من الأطراف الخارجية لهذه الأنظمة ستتعرض لتأثيرات أبطأ بسبب الارتداد بين مدارات الكواكب المجاورة. وهذا يمكن أن يزيد من فرص بقاء مكونات الحياة سليمة.

ومن ناحية أخرى، كشفت عمليات المحاكاة أيضًا عن تحديات الحياة على الكواكب الصخرية المحيطة بالنجوم القزمة الحمراء، المعروفة باسم النجوم القزمة M، وهي الأكثر شيوعًا في المجرة. تتعرض هذه الكواكب لتأثيرات عالية السرعة، مما يقلل من احتمالية نجاح المذنبات في زرع الحياة، خاصة إذا كانت الكواكب متباعدة على نطاق واسع.

مع تقدم البحث عن الحياة خارج الأرض، يمكن أن يساعد الجمع بين رؤى علم الفلك والكيمياء في معالجة الأسئلة الأساسية حول أصولنا واحتمال وجود الحياة في مكان آخر. إنه وقت مثير للاستكشاف العلمي واحتمال اكتشاف مسارات جديدة قد تؤدي إلى مجموعة هائلة من أشكال الحياة.

أسئلة وأجوبة:

س: ما هي المذنبات؟

ج: المذنبات عبارة عن أجسام جليدية مكونة من غبار وصخور ومركبات عضوية تدور حول الشمس.

س: ما هي الكواكب الخارجية؟

ج: الكواكب الخارجية هي كواكب تدور حول نجوم خارج نظامنا الشمسي.

س: ما أهمية المذنبات في البحث عن الحياة؟

ج: تعتبر المذنبات حاملات محتملة للمكونات العضوية الضرورية للحياة. توفر دراستهم نظرة ثاقبة للآليات المحتملة التي يمكن أن تكون الحياة قد نشأت على الأرض وإمكانية الحياة على كواكب خارجية أخرى.

س: ما هي "أنظمة البازلاء في القرون"؟

ج: تشير "أنظمة Peas-in-a-Pod" إلى الأنظمة الشمسية التي تحتوي على كواكب متعددة متراصة معًا بإحكام، مما يخلق تكوينًا فريدًا.

مصادر:

– [معهد علم الفلك بجامعة كامبريدج](https://www.ast.cam.ac.uk/)