عالم المذنبات الرائع: ما هي ومن أين أتت؟

لطالما أسرت المذنبات خيالنا بذيولها الجميلة ومظاهرها التي لا يمكن التنبؤ بها. ولكن هل تساءلت يومًا مما تتكون المذنبات ومن أين أتت؟

المذنبات هي أجرام سماوية تتكون من مواد متبقية من تكوين النظام الشمسي. منذ حوالي 4.5 مليار سنة، عندما كان النظام الشمسي يتشكل، انتهى الأمر بمعظم الغاز والغبار والصخور والمعادن في الشمس أو الكواكب. ومع ذلك، فقد ترك بعضًا منه كمذنبات وكويكبات.

يُشار إلى المذنبات غالبًا باسم "كرات الثلج القذرة" أو "الكرات الترابية الجليدية" لأنها تتكون من كتل من الصخور والغبار والجليد والغازات المتجمدة. يتكون قلب المذنب، المعروف بالنواة، من هذا الخليط الجليدي.

وتحيط بالنواة طبقة رقيقة من الجليد تشبه مخروط الثلج، ومغطاة بقشرة بلورية كثيفة. ومع اقتراب المذنب من الشمس، تسخن الطبقات الخارجية للمذنب وتشكل هذه القشرة المقرمشة. وقد قارن علماء الفلك المذنبات بالآيس كريم المقلي، وذلك بسبب مظهرها المقرمش من الخارج ورقيق من الداخل.

عندما يقترب المذنب من الشمس، فإنه يسخن ويخضع لعملية تسمى التسامي، حيث تتغير الغازات والجزيئات المجمدة مباشرة من الجليد الصلب إلى الغاز. تطلق هذه العملية جزيئات الغبار المحاصرة تحت سطح المذنب. يشكل الغاز والغبار المنطلق سحابة حول المذنب تعرف باسم الغيبوبة.

تتفاعل الغيبوبة مع الشمس لتكوين ذيلين مختلفين. يتكون الذيل الأيوني، المكون من الغاز، عندما يقوم إشعاع الشمس بتجريد الإلكترونات من الغازات الموجودة في الذؤابة، مما يؤدي إلى تكوين أيونات موجبة الشحنة. تقوم الرياح الشمسية بعد ذلك بدفع جزيئات الغاز المشحونة هذه بعيدًا عن الشمس، لتشكل ذيلًا أزرق اللون.

من ناحية أخرى، يتكون ذيل الغبار من جزيئات الغبار المنبعثة أثناء التسامي. يتم دفع جزيئات الغبار هذه بعيدًا عن الشمس بسبب ضغط ضوءها، مما يؤدي إلى ظهور ذيل منحني يعكس ضوء الشمس.

تمتلك المذنبات مدارات شديدة الانحراف، مما يعني أنها ذات أشكال بيضاوية طويلة ذات مسارات شديدة تجعلها قريبة من الشمس وبعيدة عنها. تنشأ العديد من المذنبات من سحابة أورت، وهي منطقة بعيدة من نظامنا الشمسي. سحابة أورت عبارة عن غلاف كروي من أجسام صغيرة في النظام الشمسي تحيط بنظامنا الشمسي، وتقع على بعد حوالي 2,000 مرة من الشمس عن الأرض.

المذنبات القادمة من سحابة أورت، والتي تسمى المذنبات طويلة الدورة، لها فترات مدارية تزيد عن 200 عام. المذنبات قصيرة الدورة، مثل مذنب هالي، لها فترات مدارية تقل عن 200 عام وغالبًا ما تأتي من حزام كويبر، وهو حزام كويكبات يقع خلف نبتون.

تقضي المذنبات معظم وقتها في المناطق الخارجية للنظام الشمسي، وتتحرك ببطء نسبي. ومع ذلك، عندما يقتربون من الشمس، تطول ذيولهم وتضيء قبل أن تتلاشى عند عودتهم إلى النظام الشمسي الخارجي.

في حين يستطيع علماء الفلك تتبع المذنبات عند اقترابها من النظام الشمسي الداخلي وإجراء تنبؤات بناءً على الملاحظات، فقد يكون من الصعب التنبؤ بسلوك المذنبات. قد تصبح بعض المذنبات مشرقة بما يكفي لرؤيتها بالعين المجردة، في حين قد ينهار البعض الآخر ويتلاشى.

تستمر المذنبات في إثارة فضول علماء الفلك وإثارة فضول عشاق الفضاء بسبب طبيعتها التي لا يمكن التنبؤ بها وأصولها الغامضة.

مصادر:

- المحادثة