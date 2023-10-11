عالم المذنبات الرائع: نظرة فاحصة

لقد استحوذت المذنبات دائمًا على خيال الناس. تُعرف هذه الأجرام السماوية بطبيعتها التي لا يمكن التنبؤ بها وذيولها الطويلة الجذابة. ولكن مما تتكون المذنبات بالضبط، ومن أين أتت، وكيف تطور ذيولها؟

المذنبات هي بقايا من الأيام الأولى لتكوين النظام الشمسي، منذ حوالي 4.5 مليار سنة. مع تشكل النظام الشمسي، أصبحت معظم المواد، بما في ذلك الغاز والغبار والصخور والمعادن، جزءًا من الشمس والكواكب. ومع ذلك، فإن بعض هذه المواد التي لم يتم التقاطها انتهى بها الأمر كمذنبات وكويكبات.

غالبًا ما يشير علماء الفلك إلى المذنبات باسم "كرات الثلج القذرة" أو "كرات التراب الجليدية" لأنها تتكون من كتل من الصخور والغبار والجليد والغازات والجزيئات المختلفة. نواة المذنب هي النواة المكونة من هذه المواد.

وتحيط بالنواة طبقة مسامية من الجليد تشبه مخروط الثلج، وقشرة كثيفة تتشكل عندما يقترب المذنب من الشمس ويسخن طبقاته الخارجية. تساعد هذه المقارنة مع الآيس كريم المقلي، ذو الشكل الخارجي المقرمش والجزء الداخلي الرقيق، على تصور بنية المذنبات.

المذنبات صغيرة الحجم ومظلمة نسبيا مقارنة بالأجسام الأخرى في النظام الشمسي، مما يجعل رؤيتها صعبة ما لم تقترب من الشمس عن كثب. مع اقترابها من الشمس، تسخن المذنبات، مما يتسبب في انتقال الغازات والجزيئات المجمدة بداخلها مباشرة من الجليد الصلب إلى الغاز من خلال التسامي. يشكل الغاز والغبار المنطلق سحابة حول المذنب تعرف باسم الغيبوبة.

بالتفاعل مع الشمس، تؤدي الغيبوبة إلى ظهور ذيلين مختلفين. يظهر الذيل الأيوني، المكون من الغاز، باللون الأزرق ويتشكل عندما يجرد إشعاع الشمس الإلكترونات من الغازات، ويتركها أيونات موجبة الشحنة. ثم يتم دفع هذه الأيونات بعيدًا بواسطة الرياح الشمسية، مما يؤدي إلى إنشاء ذيل يمتد من المذنب. من ناحية أخرى، يتشكل ذيل الغبار من جزيئات الغبار المنبعثة أثناء التسامي ويتم دفعها بعيدًا عن الشمس بضغط ضوء الشمس. يعكس ذيل الغبار ضوء الشمس وينحني خلف المذنب أثناء تحركه.

ويزداد طول وسطوع ذيل المذنب كلما اقترب من الشمس. يمكن أن تنمو بعض الذيول لفترة أطول من النواة نفسها، حيث تصل أطوالها إلى حوالي نصف مليون ميل.

للمذنبات مدارات شديدة الانحراف، تتبع أشكالًا بيضاوية ممدودة تأخذها من مسافة قريبة جدًا من الشمس إلى مسافات بعيدة. عندما تقترب المذنبات من الشمس، فإنها تتسارع بسبب الحفاظ على الزخم الزاوي. ويعتقد أن معظم المذنبات تنشأ من سحابة أورت، وهي منطقة بعيدة من النظام الشمسي تتكون من أجسام صغيرة. تحيط هذه السحابة الكروية بالنظام الشمسي، وتبعد حدودها الداخلية عن الشمس مسافة 2,000 مرة عن الأرض.

إن فهم المذنبات وخصائصها المثيرة للاهتمام يقدم لمحة عن العالم الرائع خارج كوكبنا. إنها تمثل بقايا الأيام الأولى للنظام الشمسي وتستمر في جذب علماء الفلك وعشاق الفضاء على حد سواء.

مصادر:

- ناسا - الإدارة الوطنية للملاحة الجوية والفضاء.