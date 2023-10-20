مما تتكون المذنبات ومن أين تأتي؟

المذنبات هي أجرام سماوية تأسر خيالنا بخطوطها الساطعة عبر السماء وذيولها الطويلة. ولكن هل تساءلت يومًا مما تتكون المذنبات ومن أين أتت؟

المذنبات هي في الواقع بقايا من تكوين نظامنا الشمسي قبل حوالي 4.5 مليار سنة. وانتهى الأمر بمعظم الغاز والغبار والصخور والمعادن في الشمس والكواكب، لكن ما لم يتم التقاطه شكل مذنبات وكويكبات.

يُشار إلى المذنبات غالبًا باسم "كرات الثلج القذرة" أو "الكرات الترابية الجليدية" لأنها عبارة عن كتل من الصخور والغبار والجليد والغازات والجزيئات المجمدة. نواة المذنب هي النواة المكونة من هذه المواد.

وتحيط بالنواة طبقة رقيقة من الجليد تشبه مخروط الثلج، وقشرة بلورية كثيفة. وتتشكل القشرة عندما يقترب المذنب من الشمس وتسخن طبقاته الخارجية. مع مظهرها المقرمش من الخارج ورقيق من الداخل، تمت مقارنة المذنبات بالآيس كريم المقلي.

يبلغ عرض معظم المذنبات بضعة أميال فقط، ويبلغ عرض أكبر مذنب معروف حوالي 85 ميلًا. وهي صغيرة الحجم ومظلمة نسبيًا، مما يجعلها مرئية فقط عندما تقترب من الشمس.

عندما يقترب المذنب من الشمس، فإنه يسخن ويخضع لعملية تسمى التسامي. يحدث هذا عندما تتغير الغازات والجزيئات المجمدة الموجودة على سطح المذنب مباشرة من الحالة الصلبة إلى الحالة الغازية. يشكل الغاز والغبار المنطلق سحابة حول المذنب تعرف باسم الغيبوبة.

تتفاعل الغيبوبة مع الشمس لتكوين ذيلين. يتكون الذيل الأيوني من الغاز ويظهر باللون الأزرق. يتكون الذيل الغباري من جزيئات الغبار المنبعثة أثناء التسامي ويعكس ضوء الشمس، مما يعطي الذيل شكلاً منحنيًا.

تمتلك المذنبات مدارات شديدة الانحراف، مما يعني أنها ذات أشكال بيضاوية طويلة ذات مسارات شديدة تجعلها قريبة من الشمس وبعيدة عنها. يقضون معظم وقتهم في مناطق بعيدة من النظام الشمسي، ويتحركون ببطء عبر الأطراف الخارجية.

يُعتقد أن العديد من المذنبات تنشأ من سحابة أورت، وهي عبارة عن قشرة مستديرة من أجسام صغيرة في النظام الشمسي تحيط بنظامنا الشمسي. المذنبات القادمة من سحابة أورت لها فترات مدارية طويلة تزيد عن 200 عام وتسمى المذنبات طويلة الدورة.

ومن ناحية أخرى، فإن المذنبات قصيرة الدورة لها فترات مدارية تقل عن 200 عام. تأتي بعض المذنبات قصيرة الدورة من حزام كويبر، وهو حزام كويكبات يقع خلف نبتون. هناك أيضًا مذنبات من عائلة المشتري لها فترات مدارية تقل عن 20 عامًا ولا تصل إلا إلى مدار كوكب المشتري.

تقضي المذنبات وقتًا قصيرًا نسبيًا في النظام الشمسي الداخلي، وتزداد سطوعًا عند اقترابها من الشمس قبل أن تتلاشى وتعود إلى النظام الشمسي الخارجي.

تستمر المذنبات في إثارة فضولنا وتقديم نظرة ثاقبة حول أصول نظامنا الشمسي.

مصادر:

- "مما تتكون المذنبات؟" بواسطة ناسا

- "المذنبات: حقائق ومعلومات" من موقع Space.com