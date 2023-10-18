مذنب ضخم يقترب من الأرض: 12P/Pons-Brooks

مذنب ضخم، أكبر بثلاث مرات من جبل إيفرست، يتجه نحو الأرض. يُعرف هذا الجسم السماوي الضخم باسم 12P/Pons-Brooks، ويقدر قطره بـ 18.6 ميلًا. تحتوي نواة المذنب على صهارة باردة، وهي خليط من الجليد والغبار والغاز. ومؤخرا، انفجر المذنب للمرة الثانية خلال أربعة أشهر، واستعاد سماته "المقرنة" المميزة.

ويحدث الانفجار عندما يؤثر الإشعاع الشمسي على الجزء الداخلي من المذنب، مما يسبب زيادة في الضغط ويؤدي إلى انفجار. يتم بعد ذلك طرد المحتويات الباردة للمذنب إلى الفضاء من خلال شقوق في النواة، مما يخلق مظهرًا يشبه القرن. ويتوقع ريتشارد مايلز من الجمعية الفلكية البريطانية (BAA) أن الشكل الغريب للفتحات البركانية الباردة، بالإضافة إلى الانسدادات، يؤدي إلى طرد المواد في نمط تدفق فريد من نوعه.

ومن المثير للاهتمام أن 12P هو من بين المذنبات القليلة المعروفة بامتلاكها لبراكين جليدية نشطة. كانت BAA تراقب المذنب عن كثب واكتشفت الانفجار الثاني في 5 أكتوبر. وكان السطوع المتزايد الذي لوحظ خلال هذا الانفجار بسبب الضوء الإضافي المنعكس عن الذؤابة الموسعة، وسحابة الغاز والغبار المحيطة بالنواة. تم التقاط صور الانفجار باستخدام تلسكوب فولكس شمالًا بطول 2.0 متر في جزيرة ماوي في هاواي بواسطة خوسيه مانويل بيريز ريدوندو.

على الرغم من مساره الحالي نحو الأرض، فمن غير المتوقع أن يقترب من 12P/Pons-Brooks حتى 21 أبريل 2024. وإذا كان مرئيًا بالعين المجردة، فسيكون ذلك مناسبة بالغة الأهمية لعلماء الفلك. ومع ذلك، سيمر أكثر من قرن قبل أن يعود المذنب إلى جوارنا، مع العودة التالية المتوقعة في عام 2095. ولحسن الحظ، سيكون على مسافة آمنة تبلغ 232 مليون كيلومتر من الأرض.

هذا المذنب معروف للعلماء منذ فترة طويلة. تم اكتشافه لأول مرة بواسطة جان لويس بونس في 12 يوليو 1812، ثم أعاد ويليام روبرت بروكس اكتشافه بشكل مستقل في عام 1883. ولهذا السبب يشار إليه باسم 12P/Pons-Brooks. كان الثوران الذي حدث في شهر يوليو هو الأول منذ 69 عامًا بالنسبة لـ 12P، حيث توسعت الغيبوبة بمقدار 7,000 مرة أكبر من النواة.

لا يزال حجم الغيبوبة خلال الانفجار الأخير غير مؤكد، لكن BBA تشير إلى أنها كانت أقوى بمرتين من الغيبوبة السابقة في الصيف. وبينما يواصل العلماء دراسة هذا المذنب الضخم، فإن رحلته نحو الأرض تمثل حدثًا سماويًا رائعًا يتوقعه علماء الفلك بفارغ الصبر.

التعاريف:

– الصاغة الباردة: خليط من الجليد والغبار والغاز موجود في المذنبات.

- النواة: النواة الصلبة للمذنب.

– الغيبوبة: سحابة الغاز والغبار المحيطة بنواة المذنب.

مصادر:

– الجمعية الفلكية البريطانية (BAA)

– لايف ساينس