المذنب نيشيمورا يقصف مركبة ناسا الفضائية وينجو من مواجهة قريبة مع الشمس

فاجأ المذنب المكتشف مؤخرًا، المذنب نيشيمورا (المعروف أيضًا باسم C/2023 P1)، العلماء بإلقاء الضوء على مركبة فضائية تابعة لناسا أثناء التقاطها صورًا للغلاف الجوي الخارجي للشمس. تم رصد المذنب، الذي يبدو أنه نجا مؤخرًا من اقتراب قريب من الشمس، بواسطة إحدى المركبات الفضائية لمرصد العلاقات الأرضية الشمسية (STEREO)، STEREO-A، في 19 سبتمبر.

تُظهر الصور التي التقطتها تقنية STEREO المذنب وهو يتحرك مبتعدًا عن الشمس، مما يشير إلى أنه نجا من أقرب اقتراب له من الشمس في 17 سبتمبر، حيث مر على مسافة 20.5 مليون ميل منها. وأكد عالم الفيزياء الفلكية كارل باتامز من مختبر الأبحاث البحرية الأمريكية أن الجسم الذي شوهد في صور ستيريو هو بالفعل المذنب نيشيمورا وأنه يبدو سليما بناء على الصور الأولية.

ومع ذلك، يحذر باتامز من أن هذه الصور منخفضة الدقة ولا تقدم تفاصيل دقيقة حول حالة المذنب. ويقارن الوضع بحالة المذنب لوفجوي في عام 2011، الذي بدا في البداية سليما أثناء تحليقه عبر الهالة الشمسية لكنه تفكك لاحقا. ويشير باتامز إلى أن مصير المذنب نيشيمورا قد لا يتم الكشف عنه بالكامل حتى يتلقى الفريق بيانات عالية الدقة.

وسيستمر مسار المذنب نيشيمورا في التحرك نحو الأسفل بالنسبة للمركبة الفضائية حتى يخرج عن مجال رؤية مرصد ناسا في أوائل أكتوبر. ومع تحرك المذنب بعيدًا عن المركبة الفضائية، من المتوقع أن يصبح أصغر حجمًا وأكثر خفوتًا في الصور الملتقطة بواسطة ستيريو.

لسوء الحظ، لم يتم التقاط المذنب من قبل مرصد ناسا الشمسي والغلاف الشمسي (SOHO) وجهاز LASCO الخاص به، لأنه تجنب مجال رؤيتهم. بمجرد أن يغادر مجال رؤية ستيريو، سيواصل المذنب نيشيمورا رحلته عائدا إلى الحواف الخارجية للنظام الشمسي ومن المتوقع أن يعود إلى النظام الشمسي الداخلي في عام 2458.

مصادر:

– Space.com (عنوان URL المصدر: https://www.space.com/comet-nishimura-photobombs-nasa-spacecraft.html)