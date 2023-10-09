تأثير الأحداث الكونية على ولادة الزراعة

يشير بحث جديد إلى أن ولادة الزراعة في سوريا منذ ما يقرب من 13 ألف عام كان سببها حدث كوني. تسبب وصول شظايا المذنب في حدوث تغير مناخي كبير، مما أدى إلى اختفاء النباتات والحيوانات التي اعتمدت عليها مجتمعات الصيد وجمع الثمار من أجل البقاء.

أجرى فريق عالمي من الباحثين تحليلاً للطبقات الرسوبية من موقع أبو هريرة الذي يعود إلى العصر الحجري الحديث في سوريا. تم التنقيب في الموقع، المعروف بأدلته على التحول من الصيد وجمع الثمار إلى الزراعة، في السبعينيات، لكنه غمره الماء لاحقًا تحت بحيرة الأسد. ساهم الفريق بأربع أوراق بحثية تمت مراجعتها من قبل النظراء لدعم فرضية تأثير يونغ درياس، والتي تقترح أن التأثير الكوني تسبب في انقطاع مفاجئ وشديد لارتفاع درجة حرارة مناخ الأرض.

كشف تحليل الطبقات الرسوبية عن عوامل مهمة مثل التغيرات في هندسة البناء، والنظام الغذائي، وزراعة الحبوب والبقوليات المنزلية، والتدجين الأولي للحيوانات. ومن الجدير بالذكر أن الباحثين حددوا حبيبات الكوارتز المكسورة نتيجة للصدمات، والتي تتوافق مع التأثير، بالإضافة إلى دليل على وجود عاصفة نارية ضخمة.

يعد وجود حبيبات الكوارتز المكسورة بالصدمة مؤشرا هاما لحدث الاصطدام الكوني. وقد لوحظت كسور مماثلة في الكوارتز المعرض للانفجارات النووية. يشير هذا إلى أن تفكك كويكب أو مذنب بالقرب من سطح الأرض يمكن أن يتسبب في انتشار هذه الكسور عالميًا من خلال موجات الصدمة.

وكشف التحليل الإضافي لطبقات الرواسب عن ألماس صغير وبلورات خاصة وكرات صغيرة مصنوعة من السيليكا والحديد. وبعض هذه المواد لا يمكن أن تتشكل إلا تحت ظروف ارتفاع درجة الحرارة والضغط، مما يشير إلى حدوث اصطدام كوني.

ويقترح الباحثون أن مذنبًا كبيرًا، يبلغ عرضه حوالي 100 كيلومتر، تفكك وأدى إلى تغير مناخي كبير في نصف الكرة الشمالي. ونتيجة لذلك، اضطر مجتمع الصيد وجمع الثمار في أبو هريرة إلى التحول إلى الزراعة والرعي لإعالة أنفسهم في البيئة الجديدة.

يقدم هذا البحث أدلة جديدة تربط بين التأثيرات الكونية والتحولات البيئية والتغيرات الكبيرة في المجتمعات البشرية. إنه يوضح كيف يمكن لحدث كوني أن يكون له تأثير عميق على مسار تاريخ البشرية، مما أدى إلى ولادة الزراعة وبداية الزراعة المستدامة وتدجين الحيوانات.

مصادر:

- Science Open: الانفجارات الجوية وتأثيرات الحفر (روابط للدراسات الفردية المتاحة داخل المصدر)