لماذا يستمر المذنب هالي في إثارة إعجاب علماء الفلك؟

لقد استحوذ المذنب هالي منذ فترة طويلة على اهتمام وفضول علماء الفلك ومراقبي النجوم على حد سواء. تم تسمية المذنب على اسم عالم الفلك الإنجليزي إدموند هالي، وله تاريخ رائع ومدار فريد يميزه عن الأجرام السماوية الأخرى.

تبدأ قصة المذنب هالي في عام 1682 عندما لاحظ إدموند هالي "نجمًا مشعرًا" في سماء الليل. لقد بحث في السجل التاريخي للأجسام المماثلة ولاحظ نمطًا من الظهور المتكرر في الأعوام 1531 و1607 و1682. وبناءً على هذه البيانات، توقع عودة "النجم المشعر" في عام 1758. على الرغم من أن هالي لم يعش ليرى ظهوره. وتحقق التنبؤ، وتم رصد المذنب في عام 1758 وتم تسميته منذ ذلك الحين باسمه.

إن مدار المذنب هالي هو ما يجعله جديرًا بالملاحظة بشكل خاص. وله فترة مدارية قصيرة نسبيًا تتراوح من 75 إلى 79 عامًا، مما يسمح لبعض الأفراد بمشاهدة عودته أكثر من مرة في حياتهم. هذه القدرة على التنبؤ جعلت نظرية هالي قابلة للاختبار وكانت بمثابة تقدم حاسم في فهم المذنبات.

يمكن تصنيف المذنبات إما إلى فترة قصيرة أو فترة طويلة على أساس فتراتها المدارية. ويندرج مذنب هالي ضمن فئة المذنبات قصيرة الدورة، والتي تستغرق أقل من 200 سنة للدوران حول الشمس. في المقابل، يمكن للمذنبات طويلة الدور أن تستغرق مئات إلى ملايين السنين لإكمال مدار واحد.

في حين أن أبعد نقطة للمذنب هالي عن الشمس، والمعروفة باسم الأوج، ليست وقتًا مثاليًا للمراقبة، إلا أنه لا تزال هناك فرصة لإلقاء نظرة على بقايا المذنب. يؤدي المذنب إلى هطول زخات نيزكية سنوية مرتين: إيتا الدلويات في مايو والجباريات في أكتوبر. وأثناء دوران المذنب حول الشمس، يترك وراءه قطعا من الغبار المذنب، وعندما تتقاطع الأرض مع هذه المسارات، نشهد هذه البقايا على شكل زخات شهب.

ستحدث أبعد نقطة تالية للمذنب هالي عن الشمس في 9 ديسمبر 2023، مما يمثل بداية رحلة عودته نحو النظام الشمسي الداخلي. وسيصل إلى أقرب نقطة له من الشمس، والمعروفة باسم الحضيض الشمسي، في 28 يوليو 2061.

أسئلة وأجوبة:

س: كم مرة يعود المذنب هالي؟

ج: يمتلك المذنب هالي فترة مدارية تتراوح ما بين 75 إلى 79 عامًا تقريبًا، مما يعني أنه يعود إلى النظام الشمسي الداخلي خلال هذا الإطار الزمني.

س: هل يمكنني رؤية المذنب هالي دون انتظار عودته؟

ج: على الرغم من أن أبعد نقطة للمذنب عن الشمس ليست مثالية للمراقبة، إلا أن أجزاء من حطام المذنب تشكل زخة شهب إيتا الدلويات في مايو وزخة شهب الجباريات في أكتوبر، مما يوفر فرصًا لمشاهدة بقايا المذنب هالي.

س: هل المذنب هالي هو المذنب الوحيد الذي يدور في مدار قصير؟

ج: لا، هناك مذنبات أخرى قصيرة الدور لها فترات مدارية أقل من 200 سنة. ومع ذلك، يعد المذنب هالي أحد أكثر الأمثلة شهرة ودراسة بسبب إمكانية التنبؤ به وأهميته التاريخية.