يعد شهري أكتوبر ونوفمبر من الأشهر الرائعة لمشاهدة النيازك، وعام 2023 ليس استثناءً. هذا العام، هناك سبب خاص لليقظة حيث يصل المذنب 2P Encke، مصدر كرات Taurid النارية لشهر نوفمبر، إلى الحضيض الشمسي في 22 أكتوبر. ولسوء الحظ، فإن ظهور المذنب هذا العام ليس في صالح الراصدين الموجودين على الأرض. وسيكون منخفضا في سماء الفجر، على بعد أربع درجات فقط من الشمس عندما يصل إلى الحضيض الشمسي على الجانب البعيد من مداره.

يمتلك المذنب 2P Encke فترة مدارية تبلغ 3.3 سنوات وهو جزء من سرب أكبر يعرف باسم مجمع Encke (أو Taurid). ويدور داخل مدار عطارد ويمتد حتى حزام الكويكبات بين المريخ والمشتري. المرور المناسب التالي للمذنب لن يكون قبل 11 يوليو 2030.

تنتج شهب طوريد، المعروفة أيضًا باسم كرات الهالوين النارية، تيارين ينشطان من أواخر أكتوبر إلى منتصف نوفمبر. في حين أن لديهم معدل منخفض يبلغ خمسة نيازك فقط في الساعة، إلا أنهم معروفون بإنتاج الكرات النارية. هذا العام، سيكتمل قمر الصياد في 28 أكتوبر، لكن القمر الساطع لا ينبغي أن يعيق رؤية الكرات النارية.

وتشمل زخات الشهب الأخرى التي يجب الانتباه لها في هذا الموسم، زخات الجباريات، التي تبلغ ذروتها صباح الأحد 22 أكتوبر، بمعدل متوقع يبلغ 20 نيزكًا في الساعة. ومن المتوقع أن يكون لدى ليونيد، الذي يبلغ ذروته في 18 نوفمبر، معدل أقل يبلغ 15 نيزكًا فقط في الساعة. ومع ذلك، هناك أدلة على أننا قد نقترب من مسار أقدم لتيار ليونيد، مما قد يؤدي إلى زيادة النشاط.

أثناء زخات الشهب، يمكنك تتبع الشهب مرة أخرى إلى الإشعاع في الكوكبات الخاصة بها. على سبيل المثال، إذا تمكنت من تتبع نيزك إلى أوريون، فهو أوريون وإذا تمكنت من تتبعه مرة أخرى إلى الأسد، فهو ليونيد.

بشكل عام، في حين أن رؤية المذنب 2P Encke قد تكون محدودة هذا العام، إلا أنه لا يزال هناك الكثير لنتطلع إليه مع شهب Taurid وغيرها من زخات الشهب.

مصادر:

- هل سيخدع المذنب 2/P Encke ونيازك Taurid المراقبين هذا العام؟

- https://www.universetoday.com/153409/will-comet-2-p-encke-and-the-taurid-meteors-trick-or-treat-observers-this-year/