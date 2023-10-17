علماء الفلك يرصدون مذنبًا بحجم مدينة يتجه نحو الأرض

اكتشف علماء الفلك مذنبًا بحجم مدينة به براكين جليدية متجمدة يتجه نحو الأرض. سميت هذه الصخرة الفضائية العملاقة بـ 12P/Pons-Brooks، ويبلغ حجمها حوالي ثلاثة أضعاف حجم جبل إيفرست. ويصنف على أنه مذنب بركاني بارد، مما يعني أنه بركان بارد ينبعث باستمرار من الحطام الجليدي في جميع أنحاء نظامنا الشمسي. ويتبع المذنب دورة مدتها 71 عاما حول الشمس، وقد شوهد آخر مرة من قبل البشر في عام 1954. ومؤخرا، اكتشف علماء الفلك صورا جديدة للمذنب، وكشفوا عن قرنين يبرزان منه.

وسيقوم المذنب، الموجود في كوكبة هرقل، بأقرب مرور له من الأرض في 21 أبريل 2024. ومن المتوقع أن يصل إلى قوة +4، مما يشير إلى سطوعه في السماء. يشير الرقم الأقل حجمًا إلى جسم أكثر سطوعًا. للمقارنة، يبلغ حجم نجم الشمال +2. ومن ثم، قد يكون المذنب مرئيًا بالعين المجردة في مايو ويونيو من عام 2024، ومن المتوقع أن تكون نقطة سطوعه في 2 يونيو. وبعد اقترابه الوثيق من الأرض، لن يكون 12P/Pons-Brooks مرئيًا للبشر مرة أخرى حتى عام 2095. .

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