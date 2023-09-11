التحضير لرحلة ناجحة في كولورادو تريل: التدريب، والعتاد، والطعام، والتأقلم

في محاولتي للمشي لمسافات طويلة في مسار كولورادو في عام 2022، اضطررت إلى التخلي عن المسار بعد 220 ميلاً. عقدت العزم على المحاولة مرة أخرى في أغسطس 2023، وأدركت أنني بحاجة إلى إجراء بعض التغييرات. تسلط هذه المقالة الضوء على المجالات الرئيسية التي أجريت فيها التعديلات - التدريب، والعتاد، والطعام، والتأقلم - لزيادة فرصي في إكمال المهمة بنجاح.

لتحسين تدريبي، حددت بعض الثغرات في نهجي السابق. على الرغم من قيامي بالكثير من المشي لمسافات طويلة ودمج تسلق السلالم في روتيني، أدركت أنني بحاجة إلى المزيد من تدريبات القلب الموجهة وتدريبات القوة الإضافية. لقد اتبعت برنامجًا محددًا مدته 8 أسابيع يجمع بين تدريب القوة وتمارين القلب المنتظمة والمشي لمسافات طويلة ذات الصعوبة المتزايدة. أثناء إقامتي في سياتل، استفدت من السلالم الخارجية العامة لممارسة تمارين تسلق السلالم. ومع ذلك، فقد تأثر تدريبي عندما أصبت بنزلة برد، مما أجبرني على تفويت بعض الرحلات المخطط لها. وعلى الرغم من هذه النكسات، فقد وصلت إلى بداية الطريق عازمًا على التغلب على أي تحديات.

فيما يتعلق بالعتاد، كنت أهدف إلى تقليل الوزن الواقع على قدمي لمنع تفاقم التهاب اللفافة الأخمصية الذي أصبت به. لقد أجريت ثلاثة تغييرات رئيسية: استبدلت Durston X-Mid Pro 2P خيمتي السابقة بخيار أخف، وقمت بترقية حقيبتي إلى Gossamer Gear Mariposa 60، ووجدت الحذاء المناسب في Altra Olympus 5، الذي قدم الدعم اللازم مساحة أصابع القدم.

للتعامل مع مشكلة عدم القدرة على استهلاك ما يكفي من السعرات الحرارية على الطريق، انضممت إلى Backcountry Foodie، وهو مورد للمغامرين في المناطق النائية يركز على التغذية والوصفات وتخطيط الوجبات. لقد قمت بدمج الخيارات السائلة في وجباتي، وخاصة في وجبة الإفطار. قمت أيضًا بضبط المنبه على ساعة Garmin الخاصة بي لتذكيري بتناول الطعام في كل مرة أحرق فيها 500 سعرة حرارية أثناء رحلاتي.

للتأقلم بشكل أفضل مع الارتفاع، حصلت على وصفة طبية لدواء دياموكس (أسيتازولاميد)، وهو دواء يستخدم عادة للوقاية من داء المرتفعات. وصلت أنا وزوجي إلى كولورادو قبل ستة أيام من تاريخ البدء، وقضينا بعض الوقت في منطقة بولدر/دنفر للتأقلم. سافرنا بعد ذلك إلى ليدفيل، وهي أعلى مدينة مندمجة في الولايات المتحدة، والتي وفرت اختبارًا قيمًا لرئتينا في المناطق المنخفضة.

من خلال إجراء هذه التعديلات على تدريبي ومعداتي وطعامي وإستراتيجيتي للتأقلم، كنت آمل أن أزيد فرصتي في إكمال مسار كولورادو في عام 2023. وعلى الرغم من أن التحديات لا تزال قائمة، إلا أنني كنت مصممًا على التغلب عليها وتحقيق أهدافي في المشي لمسافات طويلة.

مصادر:

- عشاق الطعام في الريف

- جوسامر جير

– دورستون اكس ميد برو

- ألترا أوليمبوس 5

- جارمين