كولورادو تشهد كسوفًا نادرًا للشمس على شكل "حلقة النار"

ستتاح لسكان كولورادو الفرصة لمشاهدة حدث سماوي نادر صباح يوم السبت، حيث يحدث كسوف الشمس على شكل "حلقة النار". ويحدث هذا النوع من الكسوف، المعروف باسم كسوف الشمس الحلقي، عندما يمر القمر بين الشمس والأرض. ومع ذلك، نظرًا لبعد القمر عن الأرض، يبدو أصغر حجمًا ولا يحجب الشمس تمامًا، مما يخلق تأثير "حلقة النار" الساحرة في السماء.

في حين أن معظم أجزاء كولورادو، بما في ذلك دنفر، لن تشهد "حلقة النار" الكاملة، لا يزال بإمكان السكان مراقبة ما يقرب من 82٪ من تغطية الشمس بالقمر. لمشاهدة الكسوف الكامل، سيحتاج الأفراد إلى السفر إلى مناطق في جنوب غرب كولورادو، مثل منطقة فور كورنرز أو المدن القريبة مثل ألبوكيرك أو سانتا في، نيو مكسيكو.

وقد ولّد الكسوف القادم الكثير من الإثارة، مما أدى إلى زيادة حركة المرور على طول الطريق السريع 160. أصدرت وزارة النقل في كولورادو (CDOT) تحذيرًا للسائقين لتوخي الحذر والاستعداد لمزيد من الازدحام.

وفي دنفر، سيبدأ الكسوف عند الساعة 9:14 صباحًا، ويصل إلى أقصى تغطية له بنسبة 82% عند الساعة 10:36 صباحًا، وينتهي عند الساعة 12:06 ظهرًا. وسيقدم متحف دنفر للطبيعة والعلوم تلسكوبات للاستخدام العام للمراقبة بأمان. الكسوف.

لحماية العين أثناء الكسوف، من الضروري استخدام حماية مناسبة للعين. النظارات الشمسية العادية ليست كافية لمنع تلف العين. يوصى باستخدام نظارات خاصة لكسوف الشمس ويجب ارتداؤها طوال مدة الكسوف. وبدلاً من ذلك، يمكن للمشاهدين صنع جهاز عرض ذو ثقب صغير من عناصر مثل علبة الحبوب لمراقبة الكسوف بشكل غير مباشر. كما يجب أن تكون الكاميرات والمناظير والتلسكوبات مجهزة بمرشحات خاصة للطاقة الشمسية.

بالنسبة لأولئك غير القادرين على مشاهدة الكسوف بأمان في المنزل، يستضيف متحف دنفر للطبيعة والعلوم حدثًا لمشاهدة الكسوف من الساعة 9 صباحًا حتى 1 ظهرًا.

إن مشاهدة كسوف الشمس النادر "حلقة النار" يعد بأن يكون حدثًا مذهلاً لا ينبغي تفويته.

مصادر:

- ناسا

- وكالة أسوشيتد برس