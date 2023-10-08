دليل جديد على تلوين الزنجبيل الموجود في الضفادع المتحجرة

حقق العلماء في جامعة كوليدج كورك (UCC) اكتشافًا مثيرًا في مجال علم الحفريات. لقد وجدوا أدلة جزيئية على الفيوميلانين، الصباغ المسؤول عن تلوين الزنجبيل، في الضفادع المتحجرة. تلقي هذه الدراسة الرائدة، بقيادة الدكتورة تيفاني سلاتر والبروفيسورة ماريا ماكنمارا، الضوء على ألوان الحيوانات القديمة وتطور الأصباغ في مملكة الحيوان.

تلعب أصباغ الميلانين دورًا حاسمًا في العمليات الفسيولوجية والسلوك الحيواني. ومع ذلك، لم يكن تأثير التحجر على التوقيعات الجزيئية للفيوميلانين مفهومًا تمامًا. للإجابة على هذا السؤال، تعاون الباحثون مع علماء من جامعة فوجيتا الصحية، وجامعة ليني، وجامعة لوند. وقاموا بتحليل دقيق لحفريات الضفادع التي يبلغ عمرها 10 ملايين عام وحددوا الأجزاء الجزيئية من الفيوميلانين. يعد هذا الاكتشاف رائعًا بالنظر إلى سمية هذه الصبغة بالنسبة للحيوانات المعاصرة.

أعرب الدكتور سلاتر عن سعادته بهذا الاكتشاف، مشيرًا إلى أنه يمكّن علماء الحفريات من اكتشاف أصباغ الميلانين المختلفة في نطاق أوسع من الحفريات. سيوفر هذا فهمًا أكثر دقة للون الحيوانات القديمة ويجيب على الأسئلة المهمة حول تطور الألوان في الحيوانات.

تساهم الدراسة أيضًا في الغموض المستمر المحيط بالفيوميلانين. لا يزال العلماء يكتشفون كيف ولماذا تطورت هذه الصبغة، السامة للحيوانات حاليًا، في المقام الأول. ويمكن للأدلة الأحفورية المكتشفة حديثا أن تلعب دورا محوريا في حل هذا اللغز.

ولفهم عملية التحجر وتحلل أصباغ الفيوميلانين، أجرى الباحثون تجارب معملية على ريش بألوان مختلفة. وأوضح البروفيسور ماكنمارا أنه على الرغم من أن الحفريات تخضع للتغيير أثناء الدفن، إلا أنه لا يزال من الممكن الحفاظ على المعلومات الجزيئية الحيوية الأصلية. ساعدت هذه التجارب الفريق على فهم كيمياء الحفريات وأظهرت أن آثار الجزيئات الحيوية يمكن أن تنجو من عملية التحجر.

يمثل هذا الاكتشاف خطوة مهمة إلى الأمام في علم الحفريات، مع إمكانية توفير فهم أكثر ثراءً ودقة للوحة الألوان للحياة القديمة والتاريخ التطوري للأصباغ الحيوانية. وقد نشرت الدراسة في مجلة نيتشر كوميونيكيشنز.

مصادر:

- "تم العثور على دليل جديد على تلوين الزنجبيل في الضفادع المتحجرة" - كلية جامعة كورك (UCC)

– “تلعب أصباغ الميلانين دورًا حاسمًا في العمليات الفسيولوجية وتشكيل سلوك الحيوان” – مؤلفو الدراسة

- "أحفور الميلانين هو مورد فريد لفهم التطور الوظيفي للميلانين" - مؤلفو الدراسة

- "هذا الاكتشاف مثير للغاية لأنه يضع علماء الحفريات في مكان أفضل" - د. تيفاني سلاتر

– “لا يزال العلماء يحلون ألغاز الفيوميلانين” – د. تيفاني سلاتر

– “كانت تجاربنا في التحجر هي المفتاح لفهم كيمياء الحفريات” – الأستاذة ماريا ماكنمارا

- "هناك إمكانات هائلة لاستكشاف التطور الكيميائي الحيوي للحيوانات باستخدام السجل الأحفوري" - البروفيسور ماريا ماكنمارا