من المحتمل أن تكون بقايا الكوكب القديم مدفونة تحت سطح الأرض

ولطالما آمن العلماء بفرضية الاصطدام العملاق، التي تشير إلى اصطدام كوكب قديم بالأرض أثناء تكوينه، مما أدى إلى نشوء القمر. ومع ذلك، فإن مصير الكوكب الغامض، المعروف باسم ثيا، ظل مجهولا. في حين أن الدليل المباشر على وجود ثيا قد ثبت أنه بعيد المنال، فإن نظرية جديدة تقترح أن بقايا الكوكب القديم قد تكون مدفونة عميقا تحت سطح الأرض.

وفقًا لدراسة حديثة نُشرت في مجلة Nature، من الممكن أن تكون ألواح ثيا المنصهرة قد اندمجت داخل عباءة الأرض بعد الاصطدام وتصلبت بمرور الوقت. ونتيجة لذلك، قد توجد أجزاء من مادة ثيا على عمق 1,800 ميل تقريبًا تحت سطح الأرض، فوق قلب الكوكب.

إذا ثبتت صحة هذه النظرية، فإنها لن توفر المزيد من الدعم لفرضية الاصطدام العملاق فحسب، بل ستقدم أيضًا تفسيرًا لوجود نقطتين ضخمتين في أعماق الأرض. تم اكتشاف هذه المقاطعات الكبيرة ذات السرعة المنخفضة (LLVPs) لأول مرة في الثمانينيات وتتميز بكثافتها ومحتواها من الحديد. وعلى الرغم من أنها أكبر من القمر، إلا أن أصولها ظلت لغزا لفترة طويلة.

كان الدكتور تشيان يوان، المؤلف الرئيسي للدراسة وعالم الجيوفيزياء وزميل ما بعد الدكتوراه في معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا، مصدر إلهام للتحقيق فيما إذا كانت LLVPs يمكن أن تكون أجزاء من ثيا بعد حضور ندوة في عام 2019. وقد دفعته لحظة اكتشافه إلى اقتراح نظريته، التي قوبلت في البداية بالتشكيك ولكنها اكتسبت الدعم في نهاية المطاف من خلال البحوث التعاونية متعددة التخصصات.

تم إجراء مزيد من التحليل والنمذجة لتحديد ما إذا كانت كثافة بقايا ثيا يمكن أن تتماشى مع كثافة LLVPs. سعى فريق الباحثين إلى وضع نماذج عالية الوضوح مع زيادة كبيرة في الدقة، مما أدى إلى نتائج واعدة.

إن فهم مصير ثيا وأصول LLVPs لا يلقي الضوء على التاريخ المبكر لكوكبنا فحسب، بل يوفر أيضًا نظرة ثاقبة حول تكوين وتطور الأجرام السماوية الأخرى في نظامنا الشمسي.

أسئلة وأجوبة:

س: ما هي فرضية التأثير العملاق؟

فرضية الاصطدام العملاق هي نظرية علمية تقترح اصطدام كوكب قديم بالأرض أثناء تكوينه المبكر، مما أدى إلى خلق القمر.

س: ما هي المقاطعات الكبيرة ذات السرعة المنخفضة (LLVPs)؟

المقاطعات الكبيرة ذات السرعة المنخفضة (LLVPs) هي عبارة عن نقاط ضخمة كثيفة توجد في أعماق الأرض، أسفل أفريقيا والمحيط الهادئ. لقد حيرت أصول هذه الهياكل العلماء لفترة طويلة.

مصادر:

– الطبيعة: [nature.com](https://www.nature.com/)

– معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا: [caltech.edu](https://www.caltech.edu/)

– مدرسة ولاية أريزونا لاستكشاف الأرض والفضاء: [asu.edu](https://earth.asu.edu/)