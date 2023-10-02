علماء الفلك يقترحون طريقة جديدة لقياس توسع الكون

أظهرت الدراسات الحديثة أن الطريقتين الأساسيتين المستخدمتين لقياس توسع الكون غير متفقتين. وقد دفع هذا علماء الفيزياء الفلكية من معهد نيلز بور إلى اقتراح طريقة جديدة قد تساعد في تسوية هذا النزاع المستمر. تم اكتشاف توسع الكون، المعروف باسم التوسع الكوني، لأول مرة على يد إدوين هابل وعلماء فلك آخرين منذ حوالي 100 عام. وهي الظاهرة التي تبتعد فيها المجرات عن بعضها البعض مع توسع الكون.

لفهم التوسع الكوني، يجب على العلماء معرفة ثابت هابل، الذي يصف معدل التوسع. توجد طرق متعددة لقياسه، بما في ذلك استخدام النجوم المتفجرة التي تسمى المستعرات الأعظمية وتحليل إشعاع الخلفية الكونية. ومع ذلك، فإن هذه الأساليب أعطت دائمًا نتائج مختلفة قليلاً. ومع تحسن تقنيات القياس، أصبحت الفوارق أكثر وضوحا. يعد هذا الخلاف، المعروف باسم "مشكلة هابل"، أحد المواضيع الساخنة الحالية في علم الفلك.

في دراسة حديثة نشرت في علم الفلك والفيزياء الفلكية، دكتوراه. اقترح الطالب ألبرت سنيبن طريقة جديدة لقياس المسافات إلى المجرات، والتي يمكن أن تساعد في حل النزاع. يقترح سنيبن استخدام النجوم النيوترونية فائقة الصغر، وبقايا المستعرات الأعظم، التي تدور حول بعضها البعض وتندمج في النهاية، مما يؤدي إلى انفجار يسمى كيلونوفا. أثبت سنيبن وفريقه أنه يمكن وصف الكيلونوفا بدرجة حرارة واحدة، مما يسمح لعلماء الفلك بحساب لمعانها واستنتاج بعدها عن الأرض.

من خلال تطبيق هذه الطريقة على كيلونوفا المكتشفة في عام 2017، حصل الباحثون على ثابت هابل الذي يتوافق بشكل وثيق مع طريقة إشعاع الخلفية. ومع ذلك، فإنهم ينبهون إلى أن هناك حاجة إلى المزيد من الأمثلة قبل التوصل إلى نتيجة قوية. تتجاوز هذه الطريقة الجديدة مصادر عدم اليقين السابقة وتوفر نظامًا نظيفًا لدراسة التوسع الكوني. وإذا نجحت، فقد تساعد في تسوية الخلاف المستمر بين الطريقتين الحاليتين.

مصادر:

ألبرت سنيبن وآخرون، قياس ثابت هابل بالكيلونوفات باستخدام طريقة الغلاف الضوئي المتوسع، علم الفلك والفيزياء الفلكية (2023).

ألبرت سنيبن، عن طيف الجسم الأسود للكيلونوفا، مجلة الفيزياء الفلكية (2023).

التعاريف:

التوسع الكوني: الظاهرة التي تبتعد فيها المجرات عن بعضها البعض مع توسع الكون.

الظاهرة التي تبتعد فيها المجرات عن بعضها البعض مع توسع الكون. ثابت هابل: الرقم الذي يصف معدل التوسع الكوني.

الرقم الذي يصف معدل التوسع الكوني. المستعرات الأعظمية: تستخدم النجوم المتفجرة لقياس المسافات إلى المجرات.

تستخدم النجوم المتفجرة لقياس المسافات إلى المجرات. الإشعاع الخلفي الكوني: شكل قديم من الضوء يعود تاريخه إلى ما بعد الانفجار الكبير بفترة قصيرة، ويستخدم لتحليل الشذوذات ودراسة الكون المبكر.

شكل قديم من الضوء يعود تاريخه إلى ما بعد الانفجار الكبير بفترة قصيرة، ويستخدم لتحليل الشذوذات ودراسة الكون المبكر. كيلونوفا: انفجار يحدث عندما تندمج النجوم النيوترونية فائقة الصغر، مما يوفر طريقة جديدة لقياس المسافات إلى المجرات.

المصدر: معهد نيلز بور