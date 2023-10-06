توتر هابل: طريقة جديدة مقترحة لقياس التوسع الكوني

وفقا لدراسة حديثة نشرت في مجلة علم الفلك والفيزياء الفلكية، اقترح فريق من علماء الفيزياء الفلكية من معهد نيلز بور طريقة جديدة لقياس توسع الكون. ويأتي ذلك ردًا على الخلاف المستمر بين تقنيات القياس المختلفة، والمعروف باسم "توتر هابل". حاليًا، تختلف تقديرات معدل التوسع الكوني، أو ثابت هابل، اعتمادًا على الطريقة المستخدمة.

يقترح الباحثون أنه من خلال مراقبة النجوم النيوترونية المتصادمة، والمعروفة أيضًا باسم كيلونوفا، يمكن للعلماء الحصول على قياسات متسقة لثابت هابل. وقد اكتشفت الدراسات السابقة أن الكيلونوفا تنتج انفجارًا متماثلًا بشكل ملحوظ، مما يسمح بقياسات دقيقة للمسافة. ومن خلال مقارنة اللمعان المرصود للكيلونوفا مع كمية الضوء التي تصل إلى الأرض، يمكن لعلماء الفلك حساب المسافة إلى المجرات التي تحتوي على هذه الأحداث السماوية. وهذا يوفر طريقة جديدة ومستقلة لتحديد هذه المسافات وحل توتر هابل.

وقاد البحث علماء فيزياء فلكية من مركز الفجر الكوني ومعهد نيلز بور بجامعة كوبنهاجن، إلى جانب باحثين من مؤسسات دولية مختلفة. وقد طبقوا طريقتهم المقترحة على الكيلونوفا التي تمت ملاحظتها في عام 2017 وحصلوا على حساب ثابت هابل أقرب إلى القيمة المستمدة من طريقة الخلفية الكونية الميكروية.

كانت عدم اليقين في قياس ثابت هابل موضوعًا للنقاش في مجتمع الفيزياء الفلكية. أدى التناقض بين القياسات إلى قيام العلماء بالتشكيك في دقة الأساليب المستخدمة، مما يزيد من احتمالية التحيز المنهجي أو تورط الطاقة المظلمة المبكرة. تقدم الطريقة المقترحة باستخدام الكيلونوفا طريقة واعدة لحل هذا التوتر والحصول على قياسات أكثر دقة للتوسع الكوني.

بشكل عام، تقدم هذه الدراسة منظورًا جديدًا لقياس التوسع الكوني وتتناول الأزمة المستمرة في علم الكونيات. من خلال مراقبة النجوم النيوترونية المتصادمة، يهدف علماء الفلك إلى الحصول على قياسات متسقة لثابت هابل وتوضيح هذا الجانب المهم من فهمنا للكون.

مصادر:

– مقال “الأزمة في علم الكونيات”.

– دراسة منشورة في علم الفلك والفيزياء الفلكية