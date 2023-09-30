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ناسا وSpaceX يعيدان جدولة إطلاق مهمة Psyche

Byفيكي ستافروبولو

سبتمبر 30، 2023
ناسا وSpaceX يعيدان جدولة إطلاق مهمة Psyche

أعلنت ناسا وSpaceX أنه تمت إعادة جدولة إطلاق مهمة Psyche في 12 أكتوبر. وتم تأجيل الإطلاق، الذي كان مقررًا في الأصل في 5 أكتوبر، للسماح لفريق ناسا بالتحقق من المعلمات المستخدمة للتحكم في غاز النيتروجين البارد للمركبة الفضائية Psyche. الدفاعات. تعتبر هذه الدفاعات ضرورية لتوجيه السيارة والحفاظ على اتجاهها.

تتضمن أنشطة التحقق إعادة تشغيل عمليات المحاكاة وإجراء تعديلات دقيقة على معلمات وإجراءات الرحلة. يعد هذا ضروريًا استجابةً لتنبؤات درجة الحرارة المحدثة لأجهزة الدفع. يعد التشغيل ضمن حدود درجات الحرارة أمرًا بالغ الأهمية لضمان صحة الوحدات على المدى الطويل.

وتعد مهمة "سايكي" مهمة رائدة تهدف إلى دراسة الكويكب "سايكي" عن قرب. تحظى Psyche باهتمام خاص لدى العلماء لأنها يمكن أن تكون الجزء الداخلي الغني بالمعادن من الكواكب الصغيرة، والتي هي اللبنات الأساسية للكواكب الصخرية مثل عطارد والزهرة والأرض والمريخ. ومن خلال دراسة Psyche، يأمل العلماء في الحصول على فهم أعمق لكيفية ظهور هذه الكواكب.

المهمة عبارة عن تعاون بين NASA وSpaceX، حيث توفر SpaceX خدمات الإطلاق. سيتم الإطلاق من مركز كينيدي للفضاء في فلوريدا، وستكون هناك فرص إطلاق يومية في الفترة من 12 إلى 25 أكتوبر.

توضح إعادة جدولة الإطلاق التخطيط الدقيق والاهتمام بالتفاصيل المطلوبة للبعثات الفضائية الناجحة. ويضمن إجراء جميع عمليات التحقق والتعديلات اللازمة لضمان نجاح المهمة.

مصادر:
- ناسا: الإدارة الوطنية للملاحة الجوية والفضاء
– SpaceX: شركة Space Exploration Technologies Corp.
- مختبر الدفع النفاث (JPL): مختبر الدفع النفاث

By فيكي ستافروبولو

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