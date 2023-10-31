متى يبدأ المراهقون بالتفكير مثل البالغين؟

تقدم دراسة رائدة نشرت في مجلة Nature Communications رؤى جديدة حول نضج الوظيفة التنفيذية لدى المراهقين. تشير الوظيفة التنفيذية إلى مجموعة من المهارات المعرفية التي تمكن الأفراد من التخطيط، والتبديل بين المهام، والتركيز، ومقاومة عوامل التشتيت. ووفقا للدراسة، تصل الوظيفة التنفيذية عادة إلى مرحلة النضج عند سن 18 عاما.

تضمن البحث تحليل البيانات من أكثر من 10,000 مشارك عبر أربع مجموعات بيانات مختلفة، وتقديم مخطط شامل للتطور المعرفي لدى المراهقين. النتائج لها آثار كبيرة على الآباء والمعلمين والأطباء النفسيين، وربما النظام القضائي في تحديد حدود المراهقة.

وقالت بياتريس لونا، أستاذة الطب النفسي في كلية الطب بجامعة بيتسبرج: "عندما أتحدث مع أولياء الأمور، يقول الكثير منهم: "من المستحيل أن يكون ابني البالغ من العمر 18 عامًا بالغًا مكتمل النمو!". الدواء. "إن القدرة على استخدام الوظيفة التنفيذية تتحسن بشكل موثوق مع تقدم العمر، وعلى الأقل في المختبر، تنضج بعمر 18 عامًا."

قبل هذه الدراسة، كان الجدول الزمني للمراهقة أقل وضوحًا مقارنة بمراحل الطفولة الموثقة جيدًا. كان تعقيد العمليات التنموية المرتبطة بالبلوغ ونقص الأدوات اللازمة لتحليل مجموعات البيانات المعقدة قد أعاق المحاولات السابقة لرسم خريطة لتطور دماغ المراهق.

وأوضح المؤلف الرئيسي بريندن تيرفو كليمنس: "في دراستنا، أردنا تقديم إجماع وليس مجرد حدس". "هذا هو العلم التنموي الذي يلتقي بالبيانات الضخمة. نحن نستخدم أدوات لم تكن متاحة للباحثين حتى وقت قريب.

من خلال توفير مخططات نمو قابلة للتكرار للوظيفة التنفيذية عبر مختلف المهام ومجموعات البيانات، يفتح هذا البحث الباب لدراسة آثار التدخلات العلاجية والدوائية على معالم النمو. علاوة على ذلك، فإن فهم الجدول الزمني النموذجي لنضج الوظيفة التنفيذية يمكن أن يعزز التشخيص المبكر للأمراض العقلية مثل الفصام، والذي غالبًا ما يظهر خلال فترة المراهقة.

أسئلة وأجوبة

ما هي الوظيفة التنفيذية؟

تشير الوظيفة التنفيذية إلى مجموعة من المهارات المعرفية التي تمكن الفرد من التخطيط، والتبديل بين المهام، والتركيز، ومقاومة المشتتات، وتنظيم العواطف.

كيف أجري الدراسة؟

قامت الدراسة بتحليل بيانات من أكثر من 10,000 مشارك عبر أربع مجموعات بيانات مختلفة. جمع الباحثون 23 مقياسًا متميزًا للوظيفة التنفيذية واستخدموا النمذجة الرياضية لتتبع التغييرات مع مرور الوقت.

متى تنضج الوظيفة التنفيذية عادة؟

ووفقا للدراسة، تصل الوظيفة التنفيذية عادة إلى مرحلة النضج عند سن 18 عاما.

ما هي الآثار المترتبة على هذا البحث؟

نتائج هذه الدراسة لها آثار على الآباء والمعلمين والأطباء النفسيين، وربما النظام القضائي. إن فهم الجدول الزمني النموذجي لنضج الوظيفة التنفيذية يمكن أن يساعد في تحديد الانحرافات وتسهيل التشخيص المبكر للأمراض العقلية.

كيف يمكن أن يؤثر هذا البحث على التدخلات العلاجية والدوائية؟

من خلال توفير مخططات النمو لتطوير الوظيفة التنفيذية، يسمح هذا البحث للباحثين بتتبع كيفية تأثير التدخلات العلاجية والدوائية على معالم النمو لدى المراهقين.