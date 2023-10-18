إمكانات قشور الكاكاو كمثبطات للهب

اكتشف الباحثون أن قشور الكاكاو المهملة يمكن تحويلها إلى مواد مثبطة للهب، وفقا لمقالة نشرت في مجلة الكيمياء والهندسة المستدامة ACS. في كل عام، يتم إنتاج حوالي 24 مليون طن من قشور الكاكاو كنفايات. عادة، يتم استخدام الفاصوليا واللب لصنع الشوكولاتة، في حين يتم التخلص من القشور. ومع ذلك، تحتوي قشور الكاكاو على اللجنين، وهو بوليمر دهني قوي يمكن أن يكون بمثابة بديل متجدد لبعض المواد المشتقة من البترول مثل مثبطات اللهب.

اكتشف الباحثون، بقيادة نيكولاس ج. ويستوود، إمكانية استخلاص اللجنين عالي الجودة من قشور الكاكاو للتطبيقات العملية. لقد حصلوا على القشور، وطحنوها إلى مسحوق، ثم قاموا بمعالجتها باستخدام طريقة استخلاص اللجنين القياسية التي تسمى عملية بوتانوسولف. وقد وجد أن اللجنين المعزول الناتج عالي النقاء وخالي من الملوثات.

ولتحويل اللجنين إلى مادة مثبطة للهب، قام الباحثون بتعديله من خلال سلسلة من الخطوات الكيميائية. لقد قاموا بدمج جزيء مانع للحريق يسمى DOPO في بنية بوليمر اللجنين. وأظهرت الاختبارات التجريبية أن اللجنين المعدل يتفحم عند تسخينه، مما يشير إلى قدرته كمثبط فعال للهب.

وبينما يخطط الباحثون لإجراء اختبارات سلامة الإنسان في المستقبل، فإن هذه النتيجة تقدم نظرة واعدة لاستخدام قشور الكاكاو كمورد قيم من شأنه أن يذهب سدى.

مرجع:

ديفيدسون دي جي، لو إف، فاس إل، وآخرون. المعالجة العضوية لقشور الكاكاو: العزل والتحليل واستخدام اللجنين من منتج نفايات وفير. ACS الهندسة الكيميائية المستدامة. 2023;11(39):14323-14333. دوى:10.1021/acssuschemeng.2c03670

المصدر: مادة مقتبسة من الكيمياء والهندسة المستدامة لـ ACS.