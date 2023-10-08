بناء روبوتات بحجم الحشرات: التعلم من مرونة الصراصير

قد تكون الصراصير حشرات صغيرة، لكنها تمتلك قوة ومرونة لا تصدق. فهي لا تسبب مشاكل صحية للإنسان عن طريق نشر الجراثيم مثل السالمونيلا فحسب، بل يمكنها أيضًا تحمل الضغط الهائل. في مقطع فيديو انتشر على موقع يوتيوب، ظهر صرصور سالمًا بعد تعرضه لقوة ضغط هيدروليكي يزن 900 مرة ضعف وزن جسمه.

تُعد هذه التجربة، إلى جانب تجارب أخرى، بمثابة فرصة تعليمية قيمة للعلماء الذين يبحثون في تطوير روبوتات بحجم الحشرات. يمكن لهذه الروبوتات أن تقوم بمهام منقذة للحياة في سيناريوهات مختلفة. على سبيل المثال، يمكنهم التنقل عبر الأنقاض للمساعدة في تحديد أماكن الأشخاص بعد الكوارث الطبيعية أو حتى إجراء عمليات جراحية معقدة.

وقد حظي الصرصور الأمريكي، على وجه الخصوص، بالاهتمام بسبب قدراته الرائعة. وبصرف النظر عن كونها واحدة من أسرع الحشرات، فإنها تمتلك موهبة الضغط على جسمها لتناسب الشقوق الضيقة للغاية. هذا التكيف يسمح لها بالبقاء على قيد الحياة في البيئات الصعبة. ويهدف الباحثون إلى تسخير هذه المعرفة لإنشاء روبوتات يمكنها الوصول إلى الأماكن الضيقة التي لا يمكن للبشر الوصول إليها.

تتمتع هذه الروبوتات المستوحاة من الحشرات بالقدرة على إحداث ثورة في العديد من الصناعات. وبالإضافة إلى الاستجابة للكوارث والرعاية الصحية، يمكن استخدام هذه الأجهزة في المهام التي تتطلب الدقة والقدرة على المناورة في الأماكن الضيقة. ومن خلال محاكاة مرونة الصراصير وخفة حركتها، يأمل العلماء في إطلاق العنان لإمكانيات جديدة للتكنولوجيا.

في حين أن الصراصير عادة ما تعتبر آفات، فإن هذه التجارب تثبت أن لديها الكثير لتقدمه أكثر من مجرد نقل الأمراض. إن مرونتهم وقدراتهم الرياضية تلهم تطوير حلول مبتكرة يمكن أن تفيد المجتمع بطرق عديدة. ومن خلال تسخير إمكانات الروبوتات ذات الحجم الحشري، يمكننا تحقيق تقدم كبير في مجالات تتراوح من البحث والإنقاذ إلى الإجراءات الطبية.

مصادر:

- يوتيوب: "روبوتات بحجم الحشرات مستوحاة من قدرة الصراصير على الصمود"

– SNP_SS/shutterstock.com (صورة)